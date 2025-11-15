Vuelca un camión en las inmediaciones de San Rafael

Al mismo tiempo que los bomberos, la Policía Local de El Espinar y la Guardia Civil de Tráfico concentraban gran parte de sus esfuerzos en ... tratar de sofocar el incendio que dejó cuatro heridos y decenas de evacuados en la travesía de San Rafael, a escasos dos kilómetros de distancia tuvo lugar un aparatoso accidente de tráfico que afortunadamente se saldó sin heridos.

En la N-603 -carretera nacional que une Segovia capital con el núcleo espinariego de San Rafael- un camión volcó en la parte derecha de la calzada cuando viajaba en sentido Segovia. El conductor del vehículo, que salió ileso, tuvo clavó frenos y realizó un trompo que dejó la cabina del camión mirando en dirección contraria a la que circulaba. Por suerte, en ese momento no circulaba por la carretera ningún otro vehículo.

El accidente tuvo lugar en un punto sobre el que existen planes para su transformación. En 2024, el Ministerio de Transportes aprobó provisionalmente el proyecto para mejorar la seguridad vial en el acceso al centro COEX de San Rafael, en el km 64,4 de la N-603, con un presupuesto de 1,56 millones. Se prevé en la zona una nueva intersección en T con carriles de espera y cambio de velocidad, un vial perimetral para acceder a fincas colindantes y la ampliación de la superficie y espacios del centro.