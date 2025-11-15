El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guardia Civil de Tráfico, junto al camión volcado en las inmediaciones del peaje de San Rafael.

Guardia Civil de Tráfico, junto al camión volcado en las inmediaciones del peaje de San Rafael. Antonio Tanarro

Vuelca un camión en las inmediaciones de San Rafael

El accidente, que se saldó sin heridos, ocurrió durante la mañana de este viernes

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:53

Comenta

Al mismo tiempo que los bomberos, la Policía Local de El Espinar y la Guardia Civil de Tráfico concentraban gran parte de sus esfuerzos en ... tratar de sofocar el incendio que dejó cuatro heridos y decenas de evacuados en la travesía de San Rafael, a escasos dos kilómetros de distancia tuvo lugar un aparatoso accidente de tráfico que afortunadamente se saldó sin heridos.

