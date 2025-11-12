Segovia cuadruplica en una década el riesgo de chocar en carretera contra un animal

Las carreteras segovianas tienen un peligro cada vez más presente. Los accidentes de tráfico con animales implicados continúan su tendencia ascendente y por primera vez ... han rebasado la barrera de los 1.300. Lo que antes eran siniestros puntuales, ahora se han convertido en un riesgo cotidiano con el que conviven cientos de conductores. Precisamente, Segovia es la provincia de Castilla y León donde más han aumentado los percances con fauna involucrada, principalmente corzos y jabalíes, que a lo largo de 2024 han provocado un total de 26 víctimas.

La probabilidad de chocar contra un animal en carretera se ha disparado en gran medida en los últimos años. Tan solo en una década el riesgo de sufrir un incidente de este tipo se ha cuadruplicado, lo que se traduce en que la Guardia Civil de Tráfico tiene que atender una media de una llamada cada menos de siete horas procedente de conductores que han lamentado un siniestro por la presencia de fauna en la calzada. El número de partes que se han expedido en el último año del que se tienen registros asciende a 1.329. El incremento es del 35% en apenas doce meses. No obstante, podrían ser muchos más, ya que no todas las personas deciden denunciar estos sucesos.

No hay puntos en el mapa provincial que estén completamente a salvo de padecer un accidente con fauna. Los animales cruzan con frecuencia algunas carreteras, muchas veces de forma imprevisible. Las consecuencias varían en gran medida, pues todos los incidentes concluyeron con daños materiales, que en muchas ocasiones han sido cuantiosos hasta el punto de haberse declarado los vehículos implicados como siniestros; y el 2% resultaron con heridos de diversa consideración, aunque afortunadamente no hubo que lamentar personas fallecidas, de acuerdo con la estadística recién publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La mayoría de las víctimas conducían un turismo o una motocicleta.

Hay varios motivos que explican el auge, como es el aumento de la población de algunas especies cinegéticas por la escasez de depredadores, la falta de alimento, la reducción de hábitats, que hace que los animales hayan cambiado sus áreas de campeo y se acerquen más a los núcleos urbanos; o el «abandono del medio rural», considera la Dirección General de Carreteras (DGC). A ello se suma la mayor concienciación que tienen los conductores a la hora de interponer una denuncia tras sufrir un percance de este tipo. Son numerosos los mecanismos y estrategias que se han implementado en un intento de resolver esta situación, desde cerramientos hasta paneles de avisos, los cuales todavía no han dado los resultados esperados en Segovia.

En noviembre del año pasado, Unidad de Carreteras decidió colocar una señalización dinámica inteligente en el kilómetro 108 de la N-110 debido a la elevada siniestralidad. Este sistema permite detectar la fauna salvaje mediante cámaras de infrarrojos y alertar a continuación a los conductores de que pueden encontrarse un animal en la calzada, por lo que se llama a aminorar la velocidad y extremar las precauciones. Según indica la Asociación Española de la Carretera, el Gobierno ha valorado «positivamente» esta solución y está dentro de las propuestas para combatir este problema.

¿Cuáles son las comarcas más peligrosas?

Aunque el riesgo de sufrir una colisión con un animal está presente en toda la extensión provincial, hay algunas comarcas que acaparan buena parte de los siniestros. La DGT especifica los municipios de más de 5.000 habitantes donde más se ha disparado el cómputo, como es Segovia capital, que pese a ser un entorno urbano anota 88 percances con fauna involucrada. Una buena parte de ellos se localizan en los barrios incorporados, en las conexiones de la capital con los pueblos de la sierra o en las carreteras convencionales que dan acceso al Palacio de Riofrío.

En segundo lugar se encuentra Cuéllar, con 74 accidentes, seguido del Real Sitio de San Ildefonso, con 32; El Espinar, con 26; y Palazuelos de Eresma, con seis. En todos los casos la evolución del número de siniestros ha sido al alza respecto al año anterior, aunque la mayor diferencia comparativa se ha observado en las carreteras de la ciudad, donde estos sucesos se han duplicado.

Si la lupa se pone sobre el conjunto provincial, sobresale la zona de la sierra, ya que la carretera N-110, que bordea de punta a punta el suroeste del territorio segoviano y conecta Segovia capital con Ayllón, copa el 20% de los accidentes de circulación ocurridos con fauna, al contabilizar 259. Sin embargo, la meseta también ha sido escenario de numerosos percances, ya que se han registrado 99 en la SG-205, que une Cuéllar y Cerezo de Abajo; 91 en la CL-603, que transcurre entre la autovía A-601, en el término de Valseca, y Aranda de Duero.

Aunque con menores cifras, también aparecen en el ranking la N-603, que comunica la localidad espinariega de San Rafael con Segovia, o la autovía A-1, que durante el año pasado apuntó 35 accidentes. Si bien es cierto que no son habituales los choques con animales en autovías o autopistas, la última estadística publicada informa de 85 siniestros en estas vías. En dos de ellos hubo que lamentar heridos de carácter leve. El primero tuvo lugar el 11 de junio de 2024 en la A-1, a la altura de Carabias, cuando la presencia de un perro en la calzada causó un incidente con dos víctimas; y el segundo, el 26 de noviembre del año pasado en la AP-61, cerca del polígono industrial de Hontoria, donde un coche colisionó contra una vaca.

¿Qué especies provocan los accidentes?

Hay muchas especies de fauna silvestre que se repiten en los partes que tramitan los seguros. Sin embargo, el corzo vuelve a colocarse líder en la clasificación, pues es un animal que está implicado en seis de cada diez accidentes de tráfico observados en la provincia de Segovia. En concreto, supera los 800. En el segundo escalafón se encuentran los jabalíes, al causar 361 percances; que están seguidos de los zorros, tejones, rebecos e incluso lobos, pues once ejemplares fueron atropellados en carretera en 2024.

Los animales de caza, que habitan en los espacios cinegéticos que se reparten por todo el territorio, son los que más veces aparecen entre los causantes de accidentes que se saldan con heridos, debido a la mayor asiduidad con la que cruzan las carreteras. Esto tiene reflejo directo en el recuento de percances de circulación, ya que la estadística se dispara en algunos periodos del año coincidentes con el inicio de la campaña cinegética o la llegada del frío, época en la que los animales se desplazan una mayor distancia para encontrar alimento.

El ganado y otras especies domésticas también tienen una importante presencia en la estadística de siniestralidad con resultados más graves, pese a suponer tan solo el 5% de los sucesos. Ejemplo de ello son las vacas, que provocaron un total de cuatro incidentes con víctimas, así como los caballos, que estuvieron detrás de dos colisiones; y las ovejas, que ocasionaron uno de los dos percances con heridos graves tras un choque a la salida de Turégano en dirección Sauquillo de Cabezas. El otro se registró al cruzarse un corzo en la carretera SG-V-2314, de acceso a Arahuetes. A lo largo de la última década, únicamente se tiene constancia de un accidente mortal en Segovia, que data de 2016, cuando una ambulancia chocó contra un caballo y perdió la vida la persona que era trasladada en camilla.

Extremar las precauciones no siempre es suficiente para evitar estos sucesos. Según los últimos datos publicados por la DGT, los siniestros con animales ya significan el 60% del total de accidentes viales que se contabilizan al cabo del año. En este sentido, Segovia es la provincia donde más han aumentado los incidentes con fauna en la última década, al pasar de los poco más de 300 en 2014 hasta rebasar con creces el millar a lo largo del pasado año y por primera vez desde que se tienen registros. Esto se traduce en un incremento del 330%, por lo que precede a Valladolid, con una subida del 250%; Ávila, con un 182%; Palencia, con un 129%; o Burgos, con un 110%.

En términos absolutos, la provincia burgalesa se mantiene líder en el listado de territorios de la región que contabilizan un mayor número de accidentes con animales, al rozar los 3.000 en 2024. Está seguida de León, con cerca de 2.200; Soria, con unos 1.500; Zamora, con 1.340; y Segovia, que ostenta la quinta posición. A la cola de la clasificación se sitúan Salamanca y Ávila, con 650 y 740 percances en carretera con fauna implicada, de acuerdo con la estadística actualizada por la DGT.