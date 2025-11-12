El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios vehículos circulan junto a ganado vacuno situado cerca de la calzada en la carretera N-110. Antonio de Torre

Segovia cuadruplica en una década el riesgo de chocar en carretera contra un animal

La red viaria provincial bate récord histórico de accidentes con fauna implicada al rebasar por primera vez los 1.300

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:53

Las carreteras segovianas tienen un peligro cada vez más presente. Los accidentes de tráfico con animales implicados continúan su tendencia ascendente y por primera vez ... han rebasado la barrera de los 1.300. Lo que antes eran siniestros puntuales, ahora se han convertido en un riesgo cotidiano con el que conviven cientos de conductores. Precisamente, Segovia es la provincia de Castilla y León donde más han aumentado los percances con fauna involucrada, principalmente corzos y jabalíes, que a lo largo de 2024 han provocado un total de 26 víctimas.

