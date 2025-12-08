Habilitan una parcela como parking entre los bomberos y la biblioteca de Segovia El espacio adecentado pretende aliviar la falta de plazas para aparcar en Nueva Segovia por las obras en diferentes puntos del barrio

El Norte Segovia Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia ha habilitado una parcela detrás del parque de Bomberos como alternativa de aparcamiento para los vecinos y usuarios de la zona mientras se desarrollan las obras de renaturalización previstas en la avenida Gerardo Diego, frente a los edificios de juzgados y Bomberos. El objetivo, según el Consistorio, es aliviar el impacto que tendrán los trabajos en un entorno donde se venía utilizando una franja degradada como estacionamiento informal, sobre todo tras la supresión de aparcamientos con motivo de las obras de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia.

La actuación en Gerado Diego arrancará el martes con los primeros trabajos del proyecto, que transformará el espacio en una zona verde lineal orientada a mejorar la biodiversidad, la conectividad ecológica y la calidad ambiental. La administración local sostiene que el área presenta actualmente problemas de escorrentía, erosión y deterioro del terreno, y que su regeneración se abordará mediante soluciones basadas en la naturaleza, para convertirla en un espacio más accesible y adaptado al vecindario.

Entre las tareas previstas figuran la retirada de escombros y residuos y la eliminación de pavimentos de asfalto y hormigón vertidos sobre el terreno. Se implantarán sistemas urbanos de drenaje sostenible para captar y filtrar el agua, con sumideros naturales en zonas arboladas y técnicas de infiltración, además de la colocación de pavimento de jabre en el camino principal. El proyecto incluye también la creación de senderos, la mejora de accesos peatonales a juzgados y bomberos o la instalación de bancos.

Para evitar que la pérdida de plazas durante la obra agrave la situación del estacionamiento, el Ayuntamiento ha acondicionado la parcela alternativa, situada a escasos metros de la intervención, con la intención de que los conductores puedan seguir aparcando en el entorno durante el desarrollo del proyecto.