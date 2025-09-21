¿Dónde aparcan ahora en Nueva Segovia? El entorno del campo Mariano Chocolate y las calles próximas a los nuevos juzgados y a la Biblioteca Pública, las alternativas más utilizadas por vecinos y clientes de comercios

Desde este viernes y previsiblemente hasta finales de noviembre o comienzos de diciembre, ya no es posible aparcar en ninguna de las cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia que son objeto de reforma para su renaturalización. Aunque hay discrepancias sobre las plazas de aparcamiento que existían antes de las obras, son alrededor de medio millar los vehículos que a diario permanecían horas estacionados en Calderón de la Barca, Fernando de Rojas, Tirso de Molina y Bécquer. Los vecinos y clientes de comercios que habitualmente aparcaban en estos cuatro espacios tienen que buscar ahora alternativas, entre las que la aportada por el Ayuntamiento de Segovia, una parcela próxima al colegio Elena Fortún, apenas tiene adeptos.

Durante las primeras horas de prohibición del aparcamiento en las cuatro plazas es el entorno del campo de fútbol Mariano Chocolate el espacio más utilizado. También es uno de los espacios más cercanos a las plazas Tirso de Molina y Fernando de Rojas. Estos terrenos, que cuentan con una superficie de tierra, son utilizados habitualmente por los usuarios y espectadores de los partidos de fútbol que tienen lugar en campo de césped artificial. Tanto en el lateral como en la parte trasera del campo, decenas de vecinos aparcan cada noche sin importar la ausencia de asfalto y de iluminación durante la noche.

La plaza de Larra, situada entre el centro de Formación Profesional Felipe VI y el futuro centro de salud de Nueva Segovia, también registra una alta ocupación de coches durante los últimos días y no solo por parte de alumnos y profesores del centro educativo.

Otra de las zonas que los vecinos de Nueva Segovia han encontrado como alternativa a la falta de aparcamientos es el entorno del nuevo Palacio de Justicia, la Biblioteca Pública y el hotel Cándido. Estas calles del barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra ofrecen plazas de aparcamiento que la mayor parte del día no suelen estar ocupadas, al estar situadas en zonas donde todavía no se han terminado de construir los bloques de viviendas. El tramo de tierra paralelo a la avenida Gerardo Diego también ha emergido como una zona de aparcamiento, sobre todo para los vecinos de Calderón de la Barca. Sin embargo, no podrá ser una alternativa duradera en el tiempo. En el último trimestre del año en esta zona se construirá una nueva zona ajardinada, un proyecto que también forma parte de 'Acueductos de Biodiversidad', el plan de fondos europeos que abraza la reforma de las cuatro plazas de Nueva Segovia.

La calle Dámaso Alonso, la más extensa del barrio junto a Vicente Aleixandre, apenas tiene plazas libres. Ya sin obras no era frecuente que hubiera muchas plazas libres, un situación que ha empeorado durante la última semana.

Muchos vecinos de Nueva Segovia han mirado a otras plazas, como Miguel de Unamuno o Azorín, como alternativas a la falta de plazas durante los próximos meses. Sin embargo, y al menos durante estos primeros días, todavía ofrecen espacios disponibles. Sí que se ha observado un aumento de la ocupación, pero según apuntan varios vecinos obedece más a los usuarios del gimnasio, del supermercado o de los cines que hasta ahora aparcaban en la plaza Bécquer. Mientras tanto, la distancia y la falta de iluminación resta opciones a la parcela junto al Elena Fortún. Salvo los fines de semana, que sí sirve de aparcamiento para los usuarios del campo de fútbol José Antonio Minguela.

