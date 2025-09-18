El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un operario observa las obras en la plaza de Tirso de Molina junto a la terraza vacía de un bar. Antonio de Torre

El cierre de plazas en Nueva Segovia indigna a comerciantes y desata el caos vecinal

Algunas tiendas y locales hosteleros sopesan el cierre por el desplome de la facturación al perder más de la mitad de la clientela

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:58

El avance de las obras de renaturalización de las plazas en Nueva Segovia han obligado a suprimir decenas de plazas de aparcamiento y restringir el ... paso de los vehículos por diferentes espacios del barrio segoviano, así como eliminar zonas de carga y descarga o modificar los itinerarios de autobús. Los problemas de movilidad han tenido su impacto entre los vecinos, que tildan de «caos total» el desarrollo de este proyecto de forma simultánea en cuatro puntos del distrito; y entre los comerciantes, que lamentan un desplome en la facturación. Algunos de los afectados barajan cerrar sus negocios mientras duren los trabajos, previstos hasta diciembre, en un intento de combatir la pérdida de rentabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  3. 3 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  6. 6

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  7. 7

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  8. 8 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  9. 9

    Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta
  10. 10

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El cierre de plazas en Nueva Segovia indigna a comerciantes y desata el caos vecinal

El cierre de plazas en Nueva Segovia indigna a comerciantes y desata el caos vecinal