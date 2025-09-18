El aparcamiento alternativo a las obras de Nueva Segovia, infrautilizado por su lejanía

Una buena parte de los vecinos de Nueva Segovia ya no pueden aparcar enfrente de su portal como hacían habitualmente. El cierre de cuatro plazas ... del barrio por las obras de renaturalización obliga a los residentes a cambiar su rutina, ya que ahora tienen que buscar un lugar para el estacionamiento que, en muchas ocasiones, se encuentra lejos de sus hogares. Un ejemplo de ello es el aparcamiento alternativo habilitado por el Ayuntamiento de la ciudad, que permanece infrautilizado al situarse a aproximadamente 900 metros de distancia de los recintos donde ya se han efectuado los cortes de tráfico. Los residentes en este distrito segoviano critican a su vez la modificación del itinerario de autobuses urbanos, que lleva a los usuarios a bajar en paradas que están muy separadas de sus casas, lo que dificulta la accesibilidad en el caso de las personas más mayores.

Ampliar Una piedra sujeta la señalización que delimita las plazas en el aparcamiento provisional. Antonio de Torre

El aparcamiento provisional que pretende facilitar el estacionamiento de los afectados por las obras de renaturalizacion en las plazas de Calderón de la Barca, Fernando de Rojas, Tirso de Molina y Bécquer no está cumpliendo en cierta medida su cometido. La parcela municipal habilitada para dejar los coches, situada junto al colegio Elena Fortún, permanece vacía durante gran parte de la jornada. Al mediodía de este miércoles, no había ni una sola plaza ocupada. Tan solo por la noche y en los días de más afluencia pueden observarse vehículos estacionados, pero no es la primera opción de los vecinos. Los residentes indican que hay un desnivel que dificulta el acceso, lo que se une a los baches que ya están presentes en el terreno, además de hierros o piedras que sujetan la señalización que delimita los lugares para el estacionamiento.

La Asociación de Vecinos de Nueva Segovia recopila quejas por la distancia que hay entre esta área y los bloques residenciales de las plazas. En el mejor de los casos, aquellos conductores que dejan sus vehículos junto al colegio Elena Fortún tienen que recorrer unos 700 metros para llegar a sus casas si viven en Bécquer -donde todavía no se ha producido el corte al tráfico, el cual estaba previsto este miércoles-; pero si lo hacen en Calderón de la Barca, el trayecto a pie se amplía a más de un kilómetro. «Si aparcas allí el coche, casi tienes que coger el autobús para venir», subraya José, integrante de la asociación. Es un hecho que se complica si hay que transportar bolsas de la compra o si los que se desplazan son personas con movilidad reducida.

La parcela municipal habilitada para dejar los coches se sitúa junto al colegio Elena Fortún

La modificación del itinerario habitual de transporte urbano también ha desatado las críticas. «La gente está molesta porque los buses de la línea 4 y 5 hacen parada en el pabellón Pedro Delgado, luego bajan por la avenida Vicente Aleixandre y ya no cogen a nadie hasta Gerardo Diego», explica el presidente de la entidad vecinal, Francisco Fernández. Por tanto, aquellos que hacían uso de las paradas frente al CIFP Felipe VI o en Calderón de la Barca tienen que andar hasta medio kilómetro para llegar a sus puestos de trabajo o domicilio. «Vamos a pedir al Ayuntamiento que recuperen el mismo recorrido de antes, que los autobuses paren donde lo hace el de la línea 11», insiste el portavoz.