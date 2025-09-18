El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Aparcamiento alternativo a las obras, situado junto al colegio Elena Fortún, totalmente vacío. Antonio de Torre

El aparcamiento alternativo a las obras de Nueva Segovia, infrautilizado por su lejanía

La asociación vecinal del barrio solicitará al Ayuntamiento que los autobuses de la línea 4 y 5 recuperen el anterior recorrido

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:59

Una buena parte de los vecinos de Nueva Segovia ya no pueden aparcar enfrente de su portal como hacían habitualmente. El cierre de cuatro plazas ... del barrio por las obras de renaturalización obliga a los residentes a cambiar su rutina, ya que ahora tienen que buscar un lugar para el estacionamiento que, en muchas ocasiones, se encuentra lejos de sus hogares. Un ejemplo de ello es el aparcamiento alternativo habilitado por el Ayuntamiento de la ciudad, que permanece infrautilizado al situarse a aproximadamente 900 metros de distancia de los recintos donde ya se han efectuado los cortes de tráfico. Los residentes en este distrito segoviano critican a su vez la modificación del itinerario de autobuses urbanos, que lleva a los usuarios a bajar en paradas que están muy separadas de sus casas, lo que dificulta la accesibilidad en el caso de las personas más mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  3. 3 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  6. 6

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  7. 7

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  8. 8 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  9. 9

    Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta
  10. 10

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El aparcamiento alternativo a las obras de Nueva Segovia, infrautilizado por su lejanía

El aparcamiento alternativo a las obras de Nueva Segovia, infrautilizado por su lejanía