Segovia pide más tiempo para acabar las obras que deberían finalizar antes de 2026

El Ayuntamiento de Segovia ha pedido una prórroga para ejecutar y justificar las actuaciones financiadas con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad, ... que incluyen intervenciones como la reforma de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, la mejora y recuperación de alcorques en La Albuera, la recuperación natural de la cabecera del valle de Tejadilla con la creación de huertos ecológicos, la recuperación ambiental de espacios libres en Nueva Segovia (frente al pirulí), una nueva zona de biodiversidad en la avenida Gerardo Diego (junto al parque de bomberos y los nuevos juzgados), el acondicionamiento del espacio entre el camino de la Presa y el cementerio, la eliminación de especies invasoras en el casco viejo o la instalación de cajas nido.

El portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, aseguró que «todos los ayuntamientos» viven una situación «muy complicada» con estos programas por los plazos -deben finalizarse antes del 31 de diciembre- y los trámites, y confirmó que Segovia ya ha solicitado una ampliación, pese a que, en su opinión, el grado de avance es bueno.

Horcajo explicó que la petición se apoya en el retraso inicial del propio organismo convocante. Según dijo, fue la Fundación Biodiversidad la que se demoró seis meses en resolver y conceder finalmente la subvención, algo que habría desplazado el calendario de ejecución de los municipios beneficiarios. «No sería de recibo que en este momento, por un mes, te castiguen cuando son ellos los que se han retrasado en la adjudicación de esas obras», señaló. El edil confía en obtener al menos el primer trimestre del próximo año para terminar y apuntó que existe «mucha unión» entre los ayuntamientos afectados para reclamar esa flexibilidad.

El concejal defendió que se está trabajando «sinceramente muy bien» y que a 31 de diciembre Segovia llegará con un nivel de ejecución «muy alto», pero reconoció que hay varias intervenciones que han arrancado tarde o corren con menor margen. Entre las que citó como más ajustadas figuran las actuaciones en los parques ajardinados junto al cuartel de bomberos, los ajardinamientos de la colonia Pascual Marín y la intervención en el entorno del pirulí de Nueva Segovia. A ello sumó otros trabajos menores, como la instalación de cajas nido, recién adjudicados.

Estas inversiones se enmarcan en el proyecto municipal 'Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad', apoyado por la Fundación Biodiversidad en el marco del Plan de Recuperación y financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU, con nueve actuaciones repartidas por la ciudad.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento detalló varias obras ya en marcha dentro del proyecto. Entre ellas, la creación de un nuevo espacio de biodiversidad entre el cementerio y el Camino de la Presa, con el acondicionamiento de senderos que conectan los barrios de La Albuera y San Lorenzo. Según el Consistorio, ya se ha nivelado el firme, se ha rellenado con jabre y se han colocado traviesas de madera para salvar desniveles. También se están renovando arquetas y desagües e implantando riego para la futura plantación de especies autóctonas. La actuación, ejecutada por El Ejidillo, cuenta con un presupuesto de 73.669,05 euros.

Por su parte, la intervención en la cabecera de Tejadilla contempla la creación de huertos urbanos, vallados para impedir la entrada de animales y una red de caminos, además de un nuevo acceso desde la carretera de Villacastín. Se prevé la creación de tres charcas naturales y plantaciones para generar nuevas áreas de sombra, además de dos miradores -uno con un aula de educación ambiental para actividades- y un proceso integral de renaturalización. Esta actuación la ejecuta TBF Espacios Verdes, con un presupuesto de 422.250,46 euros, y se completa con la renaturalización del arroyo tras las obras del colector.