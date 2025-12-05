El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Estado en el que se encuentran las obras en la plaza Calderón de la Barca. Antonio de Torre

Segovia pide más tiempo para acabar las obras que deberían finalizar antes de 2026

El concejal José Luis Horcajo defiende el avance de los proyectos pese a retrasos iniciales de la Fundación Biodiversidad

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:39

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia ha pedido una prórroga para ejecutar y justificar las actuaciones financiadas con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad, ... que incluyen intervenciones como la reforma de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, la mejora y recuperación de alcorques en La Albuera, la recuperación natural de la cabecera del valle de Tejadilla con la creación de huertos ecológicos, la recuperación ambiental de espacios libres en Nueva Segovia (frente al pirulí), una nueva zona de biodiversidad en la avenida Gerardo Diego (junto al parque de bomberos y los nuevos juzgados), el acondicionamiento del espacio entre el camino de la Presa y el cementerio, la eliminación de especies invasoras en el casco viejo o la instalación de cajas nido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  4. 4

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  5. 5 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  6. 6 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Carnero insiste en que el convenio de integración «debe seguir vivo» pese al anuncio de Adif de resolverlo
  10. 10

    Los vallisoletanos opinan sobre la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero: «Es mejor que salir fuera del coche»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia pide más tiempo para acabar las obras que deberían finalizar antes de 2026

Segovia pide más tiempo para acabar las obras que deberían finalizar antes de 2026