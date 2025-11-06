Segovia tiene ocho semanas para iniciar y acabar obras por valor de un millón de euros

El reloj aprieta. El Ayuntamiento de Segovia dispone de ocho semanas para iniciar y terminar siete obras que suman una inversión de más de ... un millón de euros, todas encuadradas en el programa 'Acueductos de Biodiversidad'. La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental ha firmado en las últimas horas los siete lotes con las tres empresas adjudicatarias y activa así una cuenta atrás que concluye el 31 de diciembre. Cada jornada perdida puede traducirse en un quebranto económico para las arcas municipales, al estar las actuaciones cofinanciadas con fondos europeos que exigen concluir antes de que acabe el año.

La operación más ambiciosa -sin contar la remodelación de las cuatro plazas de Nueva Segovia que lleva en marcha de septiembre- es la recuperación natural de la cabecera del valle de Tejadilla y la creación de huertos urbanos ecológicos, con un presupuesto de 422.000 euros. El contrato fijaba tres meses de ejecución, pero la empresa adjudicataria se compromete a rebajar en diez días los trabajos.

En La Albuera, el Ayuntamiento desplegará un plan de micro–renaturalización con un plazo de dos meses y 93.000 euros de presupuesto para recuperar alcorques y pequeños espacios verdes, especialmente cerca de colegios.

Otra intervención transformará la parcela de la avenida Vicente Aleixandre, frente al pirulí de Nueva Segovia, en una nueva zona verde que conecte el tejido urbano con el entorno natural y aumente la biodiversidad. Con algo más de un mes y medio de plazo y unos 132.000 euros de inversión, se limpiará escombro y se descompactará el suelo; se abrirán caminos permeables con ecotraviesas de madera; y se restaurará la vegetación con praderas naturales, setos, bosquetes, árboles dispersos, trepadoras, aromáticas, flores y frutales.

Las intervenciones, que cuentan con financiación europea, tienen que estar finalizadas el 31 de diciembre

Entre los barrios de Nueva Segovia y Comunidad de Ciudad y Tierra, en la avenida Gerardo Diego, se prevé una zona verde lineal naturalizada para reforzar la conectividad ecológica y el uso vecinal junto al parque de bomberos y el nuevo palacio de justicia. Con dos meses de ejecución y 149.000 euros, se retirarán escombros y pavimentos, se descompactará el suelo y se implantarán drenajes sostenibles con sumideros naturales. Se construirán un sendero longitudinal y varios transversales de pavimento permeable (jabre y zahorras), mejorando accesos peatonales.

La quinta actuación se ubica entre el cementerio de Segovia y el Camino de la Presa, en una parcela periurbana de 4,3 hectáreas. Con algo más de un mes y medio de plazo y 61.000 euros de presupuesto, se creará un espacio de biodiversidad y educación ambiental y se trazará un sendero que conecte la calle de la Luz con el parque del Cementerio.

El sexto frente es la eliminación de especies invasoras en el casco viejo, centrada en la supresión del ailanto y otras invasoras que han colonizado el entorno de la muralla. El contrato, ya formalizado por 251.063 euros, prevé intervenir en 25 parcelas distribuidas por la muralla, el paseo del Salón, el Pinarillo, la Hontanilla, la alameda del Parral y el perímetro del Alcázar.

Un séptimo proyecto, por valor de unos 44.000 euros, pretende instalar cajas nido y fomentar la nidificación en varios puntos de la ciudad.

La intención del Ayuntamiento de Segovia es iniciar de manera inminente todas estas intervenciones. Con tan solo ocho semanas para que finalice 2025, varias de las actuaciones ya van fuera de plazo.