Zona junto al pirulí donde debe intervenir el Ayuntamiento de Segovia antes de que acabe 2025. Antonio Tanarro

Segovia tiene ocho semanas para iniciar y acabar obras por valor de un millón de euros

El Ayuntamiento ya va fuera de plazo en actuaciones como la recuperación de la cabecera del valle de Tejadilla

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:36

El reloj aprieta. El Ayuntamiento de Segovia dispone de ocho semanas para iniciar y terminar siete obras que suman una inversión de más de ... un millón de euros, todas encuadradas en el programa 'Acueductos de Biodiversidad'. La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental ha firmado en las últimas horas los siete lotes con las tres empresas adjudicatarias y activa así una cuenta atrás que concluye el 31 de diciembre. Cada jornada perdida puede traducirse en un quebranto económico para las arcas municipales, al estar las actuaciones cofinanciadas con fondos europeos que exigen concluir antes de que acabe el año.

