El futuro industrial de Segovia se traslada de Prado del Hoyo a Las Praderejas

Quique Yuste Segovia Miércoles, 2 de julio 2025, 23:16

El futuro industrial de Segovia no pasa por Prado del Hoyo. El principal proyecto que ha tenido la capital segoviana en las últimas décadas para ... ofrecer suelo con el que atraer la llegada de empresas queda relegado con un nuevo plan que apenas se aleja de los terrenos de titularidad privada situados entre el polígono de Hontoria y la autopista AP-61 y que tantas páginas de periódicos han llenado en los últimos veinte años. No es un carpetazo definitivo a Prado del Hoyo, pero sí recibe una nueva estocada de las administraciones públicas. Tras apostar en el último lustro por el desarrollo industrial de Bernuy de Porreros y de Abades, el Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León y la Federación Empresarial Segoviana (Fes) deciden cambiar el rumbo en la capital. La apuesta ya no es Prado del Hoyo. Ahora es el sector de Las Praderejas.

La consejera de Industria del gobierno regional, Leticia García, fue la encargada de desvelar parte de los planes de la Administración autonómica. En el marco del documento recientemente aprobado -pero aún no explicado- del Plan Territorial de Fomento (PTF) de la provincia, la titular de Industria avanzó este miércoles que se «incluyen medidas específicas en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia». García añadió que «se ha hecho un esfuerzo especialmente importante en lo que supone la definición del área industrial de la propia capital de Segovia», trabajo que se traduce en el desarrollo de «una actuación muy importante de más de 500.000 metros cuadrados de suelo industrial en el entorno de la ciudad de Segovia». En su primera referencia al proyecto no concretó el lugar de ese desarrollo pero aseguró que permitirá atraer empresas a la capital. La Junta ya expuso en febrero sus reticencias a incluir Prado del Hoyo en el Plan Territorial de Fomento ¿Estará ese desarrollo industrial en Prado del Hoyo? La consejera no quiso ni confirmarlo ni desmentirlo. «Está pendiente de definir definitivamente a través de la colaboración con el propio Ayuntamiento, quien va a trabajar de la mano de la Junta de Castilla y León en la delimitación, la ubicación y la obtención de los terrenos que son necesarios para esa importante actuación que superará los 500.000 metros cuadrados», dijo en respuesta a los medios de comunicación. García anunció que en los próximos días estará listo el borrador inicial para comenzar con la tramitación del proyecto, así como la dotación presupuestaria por parte de la Administración autonómica, la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de la capital. «Iremos informando oportunamente de dónde se va a situar, pero sobre todo lo más importante es que en el entorno de Segovia capital existirá una importante dotación de suelo industrial que sin duda va a dar cobertura a todas las empresas que se quieran instalar y que además revertirá en todo el entorno de la ciudad», añadió sin confirmar el lugar exacto de ese desarrollo de más de 500.000 metros cuadrados de suelo industrial. Suelo más sencillo La realidad es que los nuevos planes de desarrollo industrial de Segovia capital ya no pasan por Prado del Hoyo y sí por Las Praderejas. Este sector, situado entre la SG-20, el polígono de Hontoria, el núcleo de Hontoria y la vía del tren convencional, emerge como la solución a la falta de avances que desde hace dos años se vive en Prado del Hoyo, un sector en el que los terrenos son de titularidad privada en su gran mayoría y que carece del impulso necesario para unos trabajos de urbanización valorados en más de 40 millones de euros. El Ayuntamiento y la Junta trabajarán en la delimitación y obtención de los terrenos necesarios El pasado febrero, en una de las primeras reuniones del grupo de trabajo del Plan Territorial de Fomento, la Junta ya dejó claro que la titularidad privada de Prado del Hoyo suponía un obstáculo importante en su inclusión en el citado plan. Al contrario de lo que ocurre en Bernuy de Porreros y de lo que se espera que pase en Abades, la diferencia de adquirir terrenos entre un sector de suelo público y uno de titularidad privada podía ser hasta seis veces menor. Un claro lastre para Prado del Hoyo que ha sido determinante en su exclusión del plan de desarrollo industrial de la provincia. Las Praderejas cuenta con una superficie aproximada de 67 hectáreas entre la SG-20, Hontoria y el polígono del mismo nombre Ante las dificultades para convencer a los dueños de los terrenos de Prado del Hoyo para que desarrollen el sector, el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León decidieron poner en marcha una alternativa que ha cogido forma en los últimos meses y que cuenta con el visto bueno de la Federación Empresarial Segoviana (Fes). De hecho, el presidente de la patronal, Andrés Ortega, ha insistido en varias ocasiones en la existencia de alternativas diferentes a Prado del Hoyo para la construcción del puerto seco. El papel de Adif En la comparación entre Prado del Hoyo y Las Praderejas hay varios aspectos que han decantado la balanza para el sector más próximo a la SG-20. Aunque cuenta con menos superficie disponible -algo más de 700.000 metros cuadrados según el PGOU frente al millón de metros cuadrados de Prado del Hoyo-, la posibilidad de disponer de los terrenos se antoja bastante más sencilla. Eso sí, no todas las parcelas que forman parte del sector son del Consistorio segoviano o de la Administración regional. De ahí las palabras de la consejera de Industria, que avanzaba la necesidad de obtener los terrenos para el desarrollo. En esa importante gestión entra en juego otra administración: Adif. El Administrador de Infraestucturas Ferroviarias dispone -al menos hasta hace unos años- de una parte de este espacio por el que discurre la línea de alta velocidad que conecta Segovia con Valladolid. Noticia relacionada Segovia opta por la fórmula de Bernuy de Porreros y Abades En esa misma balanza, las ventajas logísticas que ofrece Prado del Hoyo son igualadas por Las Praderejas. Unos metros más alejado de la autopista que une Segovia y Madrid, el futuro polígono industrial está pegado a la SG-20, de modo que habrá conexión inmediata con las principales salidas a la capital de España y a otros espacios industriales de la provincia como Bernuy de Porreros, Valverde del Majano o Abades. Además, la línea del tren para poder construir el ansiado puerto seco que pretende la Fes está también a tan solo unos metros de distancia. En ese proyecto para construir una terminal de carga ferroviaria, que se encuentra en pleno estudio de viabilidad por parte de la Fes, la Junta de Castilla y León espera el apoyo económico del Gobierno de España.

