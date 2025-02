La titularidad privada de Prado del Hoyo frena la inversión de la Junta

El futuro polígono de Prado del Hoyo sigue estancado. El millón de metros cuadrados reservado para suelo industrial a las afueras de Segovia, junto al polígono de Hontoria y la autopista AP-61, se mantiene a la espera de que sus propietarios decidan comenzar a ... urbanizar el polígono para su futuro desarrollo. Una situación que permanece prácticamente sin cambios desde la primavera de 2023, cuando el Ayuntamiento de Segovia aprobó definitivamente el plan parcial que regula el sector. Desde entonces, la espera se prolonga ya durante casi dos años sin apenas avances.

Con los polígonos de Los Hitales (Bernuy de Porreros) y de Las Mangadas (Abades) dando pasos agigantados hacia su desarrollo gracias al músculo económico de la Junta de Castilla y León, Prado del Hoyo esperaba que el Plan Territorial de Fomento (PTF) fuera el impulso necesario para desbloquear la gran esperanza del Ayuntamiento de Segovia para poder disponer de nuevo suelo industrial en el término municipal de la capital segoviana. Sin embargo, tras la reunión del grupo de trabajo del PTF que tuvo lugar este miércoles, las incógnitas sobre Prado del Hoyo son aún mayores.

En el encuentro celebrado en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia se decidieron las ubicaciones que serán objeto de inversión por parte de la Administración autonómica en materia de desarrollo industrial. Finalmente, las elegidas fueron la zona nordeste de la provincia y la capital segoviana y su entorno. «Prado del Hoyo forma parte de Segovia», aseguró tras la reunión el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Andrés Ortega. Una obviedad que también repitió tras el encuentro el vicepresidente de la Diputación de Segovia, Óscar Moral, y que este jueves fue reiterada por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca.

Aunque el futuro área industrial de Prado del Hoyo se encuentre dentro del término municipal de Segovia y la capital segoviana forme parte de uno de los dos ámbitos de actuación del Plan Territorial de Fomento, distintas fuentes presentes en la reunión de este miércoles subrayan que Prado del Hoyo no formará parte de esas líneas de inversión que la Administración autonómica ha prometido en la provincia. El motivo no es otro que la titularidad de los terrenos, en su gran mayoría de propiedad privada.

«Estos planes van más dirigidos a los polígonos en los que la Junta tiene territorio en propiedad», dice Raquel Alonso

«Los planes territoriales de fomento van más dirigidos a los polígonos industriales en los que la Junta de Castilla y León tiene territorio en propiedad», expuso ayer la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso. Los ejemplos son claros. Bernuy de Porreros y Abades avanzan sin apenas obstáculos al disponer de todos los terrenos y ser una administración pública la encargada de su ejecución. En Prado del Hoyo eso no ocurre. No obstante, Alonso precisa que serán las próximas mesas de trabajo las que determinarán «si se van a hacer acciones específicas en Prado del Hoyo». La delegada territorial insiste, al igual que hizo unas horas antes el presidente de la Fes, en que la reunión del miércoles solo sirvió para concretar las zonas en las que se actuará, pero sin establecer las intervenciones. «No se dijo que Prado del Hoyo no iba a formar parte. Lo que se dijo es que ya se vería. Eso no quiere decir ni que se vaya a trabajar en Prado del Hoyo ni que no», añade.

Diferencias

Alejandro González-Salamanca sí que fue más tajante al declarar que Prado del Hoyo «no queda fuera del Plan Territorial de Fomento». Pero el concejal de Urbanismo también puso el acento en la diferencia que existe entre los polígonos industriales de suelo y ejecución pública, como Bernuy y Abades, y el área industrial de Prado del Hoyo, de titularidad privada en su gran mayoría. «Es un ámbito de propiedad privada donde el Consistorio tan solo tiene un 15%. A esos propietarios les corresponde el desarrollo sin perjuicio de que tengan el pleno y completo apoyo del Ayuntamiento de Segovia», dijo el edil, que recordó que el gobierno municipal está dispuesto a abonar la parte que le corresponde de la urbanización del sector, unos cuatro millones de euros de los 44 que costará en total.

Por todo ello, el responsable de Urbanismo reconoció que las actuaciones y ayudas que requerirá Prado del Hoyo serán diferentes y puso sobre la mesa una posible reducción de las cargas administrativas para los propietarios del sector a la hora de desarrollar el nuevo área industrial. No habla, por lo tanto, de una posible inversión directa de la Junta de Castilla y León en su desarrollo.

De este modo, la pelota la vuelven a colocar en el tejado de los promotores privados del sector, con quienes González-Salamanca afirmó tener un «permanente contacto» que por el momento no se ha materializado en avance alguno. De hecho, el propio concejal declaró que han planteado a los dueños de las parcelas de Prado del Hoyo iniciar los trámites para aprobar el plan de actuación del sector, que se constituye como el trámite previo y necesario para una futura urbanización. «Sabiendo que es una obligación de los propietarios, el Ayuntamiento se anticipa para realizar esos instrumentos», comentó.

El edil llegó incluso a usar el término «presionar» cuando habló de la intención del gobierno municipal de agilizar los plazos con los promotores privados. «Queremos que se inicie de inmediato. Nuestra intención es que se desarrolle con cierta rapidez», aseveró.

Los tiempos son importantes y aunque el equipo de gobierno del Ayuntamiento no pone plazos para que los propietarios de Prado del Hoyo se decidan a dar comienzo a los trabajos para poder desarrollar el sector, el alcalde de la ciudad, José Mazarías, sí anunció que «si no se deciden habría que buscar otras soluciones».

El regidor emplazaba así a un futuro e hipotético escenario que González-Salamanca no quiere contemplar. «Vamos a esperar a que ocurra lo que no ha ocurrido y creo que no va a ocurrir para tomar decisiones», pidió el titular de Urbanismo. No obstante, sí que rechazó que una de esas soluciones a adoptar por el Consistorio segoviano en caso de que los propietarios sigan sin desarrollar el sector pase por la expropiación de los terrenos. «El Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para hacerlo ni sería razonable», indicó.

Descartada la expropiación, González-Salamanca subrayó que el Consistorio de la capital sí dispone de medidas contempladas en la legislación para poder desarrollar por su cuenta Prado del Hoyo. Pero insistió en que antes de optar por ese camino se sigue apostando por ir de la mano de los actuales propietarios. «Lo que tenemos que hacer es agilizar el proceso. El Ayuntamiento está para ayudar», concluyó.