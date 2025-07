Los policías que salvaron la vida a una mujer que sufrió un infarto en plena calle: «Hubo tensión»

José C. Castillo

Los agentes de la Policía Municipal de Valladolid Javier, Laura, José María de Diego y Luis (tres de ellos prefieren no facilitar su apellido) posan junto a un desfibrilador frente al lugar de la calle Mantería donde salvaron la vida a una mujer en parada cardiorrespiratoria.

Ignacio Repilado Valladolid Martes, 22 de julio 2025, 20:08 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

Un aviso pasadas las 17:00 horas del lunes fue la alerta que movilizó a los cinco agentes de la Policía Municipal de Valladolid que, tras momentos de tensión, lograron salvar la vida de una mujer de unos 70 años que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en plena calle, en el centro de Valladolid.

«El aviso vino del Servicio de Emergencias y alertaba de que una mujer se había desvanecido y se encontraba totalmente inconsciente». Se da la circunstancia de que «la llamada la hizo el subdelegado del Gobierno en Valladolid [Jacinto Canales], que fue el primero que llamó a Emergencias», relata el oficial Luis (prefiere no dar su apellido), encargado de coordinar la intervención y quien pidió que la patrulla más cercana se desplazara hasta la calle Mantería. «También se dio aviso para solicitar un desfibrilador; ya que en casos de infarto como el de ayer es necesario aplicar descargas sí o sí».

Hasta el lugar se desplazaron los agentes José María de Diego y Alejandro Murga -en su día de descanso en el momento de la entrevista-, quienes se encontraban trabajando en el distrito centro: «Vinimos corriendo cuando recibimos el aviso y al llegar vimos a una persona tendida en el suelo, justo enfrente del estanco del número 24 de Mantería». La gente que se encontraba alrededor «decía que respiraba; y nosotros, siguiendo la formación que recibimos, la colocamos en una posición lateral de seguridad», describe el agente De Diego.

Tras las primeras observaciones, los policías se percataron de que la mujer presentaba 'gasping', una «respiración forzada y anormal que se da cuando el corazón deja de latir», explican. Ambos comenzaron a practicar a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar «durante unos cuatro o cinco minutos hasta la llegada de los agentes con el desfibrilador». Esa responsabilidad recayó sobre los agentes municipales Laura y Javier (solo facilitan su nombre de pila), quienes se desplazaron en un coche patrulla equipado con desfibrilador para prestar asistencia a la mujer.

«Hubo momentos de tensión. Muchas veces, este tipo de llamadas no llega a ser tan grave como de primeras puede parecer cuando se recibe el aviso, pero en el momento en que los compañeros dijeron que era urgente, supimos que la gravedad era la que fue», afirma Laura. Junto a Javier, que iba de copiloto, llegaron «lo más rápido que pudimos». Este último bajó del coche, cogió el desfibrilador y realizó los preparativos necesarios para aplicar las descargas.

Sobre este dispositivo, el agente explica que funciona de forma automática, previa colocación de los parches: «Esperas a que te dé la señal y refleja si el corazón está fibrilando, dependiendo del pulso; y le da la descarga». En el caso de la mujer atendida el lunes, «fueron necesarias dos descargas», relata.

¿Cómo se siente salvar una vida?

«Es una emoción muy grande que nos llevamos», describe Laura sobre el momento posterior a la intervención. «Escuchar el día después el agradecimiento del marido y ver que todo va saliendo adelante, que la mujer -vecina de Huerta del Rey- se encuentra mucho mejor y va recuperándose es lo más bonito de nuestro trabajo».

La intervención por parada cardiorrespiratoria del lunes, 21 de julio, no ha sido la primera situación real en la que estos policías se han visto obligados a utilizar un desfibrilador: «Es algo que no siempre sale adelante. Esta vez salió todo correctamente, por lo que es muy gratificante», relata Laura, quien afirma haber intervenido en situaciones similares recientemente: «Hace no mucho asistimos a una persona que se encontraba sobre las vías del tren… Son sucesos que saltan cuando menos te lo esperas».

Tras la intervención de los cinco policías municipales, acudió el personal sanitario, que permaneció un rato estabilizando a la mujer en el lugar, dada la gravedad de la parada cardiorrespiratoria, para posteriormente trasladarla al hospital. Precisamente, también se coordinó la salida desde Mantería hasta el centro sanitario con los demás motoristas y patrullas policiales de la zona. «Gracias a todos, tal y como nos dijo la doctora, la mujer se encontraba estable y le habíamos salvado la vida», concluye José María de Diego.

Un desfibrilador por cada distrito en los coches de la Policía Municipal

En el caso de la Policía Municipal de Valladolid, los coches patrulla disponen de cinco desfibriladores (mínimo uno por cada distrito), además de los existentes en cada una de las comisarías. «Todos los agentes recibimos un curso de formación sobre el uso del desfibrilador, y en Castilla y León recibimos reciclaje cada dos años. Aunque solo los lleve una patrulla en concreto, realmente todos los policías sabemos utilizarlo», afirma Javier sobre una intervención en la que el tiempo es crucial y en la que cada minuto que pasa, el porcentaje de supervivencia disminuye considerablemente.

Comenta Reporta un error