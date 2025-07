Las lágrimas de Iván Romeo: «Quería ganar... Enric ha tirado 20 kilómetros para mí»

Iván Romeo tenía la etapa de este domingo marcada en rojo. «La de Carcassonne», admite su hermano Sergio, que junto a su familia, han acompañado ... al ciclista vallisoletano este domingo, a sabiendas de que «hoy era el día».

El perfil denotaba una jornada para un corredor como Romeo, capaz de superar las elevaciones del día y rodar con la fuga buena hasta la meta. También era el día marcado por los Van der Poel, Van Aert -con el que ha dejado una de las fotografías del día-, Storer, Nys, Simmons -el capitán América-, incluso los otros de los equipos de los líderes, de las formaciones del UAE de Pogacar y del Visma de Vingegaard.

Las lágrimas de Iván Romeo.



Tenía la etapa de Carcassonne marcada. Todo @Movistar_Team trabajó para él.



Hará grandes cosas en ciclismo. Ya es uno de nuestros mejores ciclistas.#LaCasaDelCiclismo | #TDF2025 pic.twitter.com/sOapy7vlZo — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 20, 2025

Con todo el Movistar centrado en Romeo, ya sin objetivos en la General tras la bandera blanca de Enric Mas, la etapa no fue la esperada pese a los esfuerzos del pucelano.

«Creo que el equipo se merecía más. Desde el primer día del Tour, sabíamos que hoy era una etapa para mí. Hemos ido todo el día a contrapié, ha habido una caída en el kilómetro 20, y nos hemos quedado todos cortados. Ha tenido que tirar Einer -por Rubio-, ha tirado Enric -por Mas- veinte kilómetros para mí solo... Me ha lanzado Nelson un ataque... Me he ido con Vingegaard para cerrar un hueco. Luego se han ido otros diez, he vuelto a hacer la fuga. Luego he vuelto a arrancar con Van Aert... Todo el día a contrapié, y al final un puesto que obviamente no sirve de nada, pero un día muy especial, pero ahora bastante triste, la verdad», analizó con las lágrimas en los ojos.

«Ahora mismo hacer el trece, catorce, quince... no era lo esperado, y más cuando he entrado en el grupo de cabeza a cuatro de meta, y he pegado el palo. He pensado que iba a hacer tercero, pero ha salido a por mí Simmons, y me da rabia. Soy muy competitivo... Será un buen día, pero creo que le debía más al equipo», concluyó el campeón de España.