La Fes deja de esperar al Ayuntamiento y contempla alternativas para el puerto seco

La Federación Empresarial Segoviana (Fes) ya maneja alternativas diferentes al futuro polígono industrial de Prado del Hoyo para la construcción de la terminal de carga ferroviaria vinculada al puerto seco que se quiere edificar en la provincia de Segovia. Aunque el desarrollo del sector industrial ... ubicado a las afueras de la capital segoviana y la futura infraestructura han sido proyectos que han estado relacionados desde su nacimiento, la falta de avances en los últimos meses ha empujado a la patronal segoviana a estudiar la posibilidad de poner en marcha otros planes. «Se manejan alternativas», declaró este martes el presidente de la Fes, Andrés Ortega. No quiso concretar con detalle en qué consisten, pero sí avanzó que se ubican «cerca a la vía del tren y en términos municipales próximos a la ciudad de Segovia». Los más cercanos a la capital segoviana con acceso a la vía férrea son, por este orden, Navas de Riofrío, La Losa, Ortigosa del Monte y Otero de Herreros.

El motivo de la búsqueda de alternativas es la dificultad que está encontrando el Ayuntamiento de Segovia para desarrollar los terrenos de Prado del Hoyo y para entrar como socio en Segovia Intermodal, la sociedad creada por la Fes para estudiar, promover y operar terminales de carga ferroviarias y viarias en la provincia. Cuenta con la participación de la propia federación de empresarios, de inversores interesados en el desarrollo del área industrial y de Asetra (la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes), pero de momento no tiene entre sus accionistas al Ayuntamiento de Segovia. El Consistorio de la ciudad ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de formar parte de Segovia Intermodal, pero durante el último proceso de ampliación de capital no ha podido efectuar el pago.

«Según nos transmitieron antes de diciembre, que era cuando terminaba el plazo, no pudieron realizarlo por problemas internos», expuso Andrés Ortega. El Ayuntamiento solicitó una ampliación del plazo de un mes, pero tampoco llegó a tiempo. «Hay un decreto del alcalde donde se dictamina que el Ayuntamiento va a acudir a la ampliación de capital, pero la realidad es que no hemos recibido el dinero. Hay unos plazos legales que la sociedad tiene que cumplir», añadió Ortega.

Aunque precisó que se puede abrir un nuevo proceso de ampliación de capital en cualquier momento, el presidente de los empresarios segovianos no ocultó su decepción con los retrasos. «Es que llevamos algo más de un año y medio hablando de ello. Me preocupa que las palabras no pasen a los hechos. Entiendo las dificultades y las hemos entendido siempre para hacer una transferencia, pero el tiempo va pasando y los plazos se van agotando y venciendo. Nosotros tenemos la firme intención de llevar adelante este puerto seco. Las empresas e inversores confían en la viabilidad de este proyecto en la provincia», comentó Ortega.

La Fes, por lo tanto, ya no espera más al Ayuntamiento de la capital, aunque no renuncia a que el Consistorio se incorpore a Segovia Intermodal. «No podemos seguir esperando y yo tampoco puedo estar llamando constantemente al concejal de Urbanismo para saber si van a hacer la transferencia o no la van a hacer», indicó.

En las próximas semanas está previsto que la sociedad contrate el estudio de viabilidad «previo y necesario» para continuar con el proyecto del puerto seco, un documento que determinará las distintas ubicaciones posibles para la terminal de carga ferroviaria. Según expuso Ortega, la decisión final sobre su ubicación la tomarán los socios de Segovia Intermodal y si para entonces el Ayuntamiento de Segovia no forma parte de la sociedad, no tendrá capacidad para influir en la construcción de la infraestructura en Prado del Hoyo. «Tendrán que ser los socios los que determinen la mejor ubicación para la inversión que se va a realizar y que va a ser tan importante para Segovia y su provincia», añadió el presidente de Fes.

Además, Andrés Ortega también explicó que sigue pendiente de una reunión con el Ministro de Industria del Gobierno de España para poder elaborar el protocolo que determine las actuaciones que llevarán a cabo tanto el Ejecutivo central como la Junta de Castilla y León para la ejecución del vial ferroviario que conectará la actual vía férrea y el puerto seco.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, declaró el pasado jueves que el Ayuntamiento no ha podido formalizar el pago necesario para ingresar en Segovia Intermodal por la falta de una partida en los presupuestos de 2024, prorrogados en 2025 al carecer el equipo de gobierno de apoyos para la aprobación de unos nuevos. «Muchos compromisos efectuados tendrían retraso porque el presupuesto no está aprobado», dijo el regidor sobre las consecuencias de no contar con unas cuentas nuevas aprobadas. Una de ellas es la demora en el pago para ingresar en Segovia Intermodal.

No obstante, fuentes municipales reconocen que las declaraciones de Andrés Ortega no han sentado bien en el equipo de gobierno y califican de «órdago» las manifestaciones hechas por el presidente de los empresarios segovianos. En este sentido, las mismas fuentes insisten en que el gobierno de la ciudad no funciona a base de órdagos y señalan que los ritmos de la administración no son tan rápidos como les gustaría. Pese a ello, también subrayan que el Ayuntamiento de la ciudad sigue interesado en formar parte de Segovia Intermodal y en ubicar la terminal de carga ferroviaria en el futuro área industrial de Prado del Hoyo.

«Se podría hacer más»

Por otra parte, el presidente de la patronal segoviana subrayó que la ciudad «ya va tarde» en el desarrollo del área industrial de Prado del Hoyo. «Este polígono debería estar ya urbanizándose. Vamos tarde teniendo en cuenta las necesidades de suelo industrial de la provincia», declaró. En este sentido, afirmó que no debe ser el Ayuntamiento de la capital segoviana el que informe sobre los posibles avances, si es que los hay, para desarrollar el nuevo entorno industrial de la ciudad.

Con alrededor del 5% del total de los terrenos en manos del Consistorio -ese porcentaje subirá hasta el 25% cuando se proceda a la urbanización del sector-, Andrés Ortega insistió una vez más en que el Ayuntamiento de Segovia «puede ser ese motor dinamizador que haga moverse para que este polígono industrial pueda desarrollarse más rápidamente». Aunque la mayor parte de los terrenos pertenecen a propietarios privados, el presidente de la Fes opinó que «se podría hacer más de lo que se está haciendo».

En este sentido, el Ayuntamiento de la ciudad ha iniciado durante las últimas semanas el expediente para poder contratar la redacción del proyecto de actuación sobre la reparcelación y urbanización del sector de Prado del Hoyo.