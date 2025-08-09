El éxodo al alfoz de Segovia dispara el parque móvil, que crece un 12,3% en diez años

Si la población se traslada al alfoz, también lo hace el parque automovilístico, y todavía en una proporción mayor. El cinturón metropolitano de Segovia ... atrae nuevos vecinos que asientan su hogar, aunque esa residencia no siempre se vea reflejada en los padrones, que crecen menos que lo que dan a entender los consumos de agua o la generación de basuras. Se calcula que uno de cada cinco habitantes en estas localidades no está inscrito oficialmente por el Ayuntamiento de turno como residente que, por ejemplo, pudiera votar en unas elecciones en el municipio donde vive. El éxodo a la periferia está protagonizado fundamentalmente por familias jóvenes, con retoños aún pequeños o con vistas a formar una familia en entornos que les brindan servicios, tranquilidad, algún beneficio fiscal por el empadronamiento y buenas comunicaciones, además de la cercanía a núcleos mayores donde están los centros de trabajo.

Hay más indicios que delatan una diáspora hacia el alfoz e incluso hacia otros puntos de la provincia más allá del radio de influencia metropolitano. Uno de esos síntomas reveladores de este desplazamiento de población se encuentra en la actividad de los arquitectos. El año pasado, cerca del 9% de los visados de dirección obra que firmaron los profesionales se localizaron en siete términos del alfoz: Bernuy de Porreros, Torrecaballeros, Trescasas, Palazuelos de Eresma, Espirdo, San Cristóbal de Segovia y La Lastrilla.

Todos estos municipios han sumado vecinos en los últimos diez años, y por consiguiente han aumentado su censo de conductores y, sobre todo, de vehículos. También lo han hecho Valverde del Majano, Hontanares de Eresma, Abades, Garcillán y otros núcleos próximos a la capital segoviana que también están conectados con la ciudad mediante la red de los autobuses metropolitanos. Son enclaves donde se han desarrollado promociones urbanísticas y de vivienda, muchas unifamiliares. Pero la alternativa del transporte público está lejos de desbancar el uso del vehículo particular.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recoge con periodicidad anual las alteraciones en el parque móvil. La provincia ha pasado de tener registrados 123.665 vehículos en 2014 a contar con 138.994 al arriar el telón de 2024. En este 'garaje' de datos oficiales caben turismos, motocicletas, camiones, furgonetas y en menos medida autobuses, remolques y semirremolques y tractores industriales. Esto quiere decir que hay 15.329 vehículos más en circulación que diez años atrás -un 12,3% más- lo que se refleja en un tráfico más denso y saturado, sobre todo en determinadas vías más concurridas como puede ser la CL-601 entre Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso, que soporta más 12.100 vehículos de media diarios entre la SG-20 y la rotonda del Pontón Alto.

Estos números aúpan la provincia al sexto puesto en el ranking nacional de los parques automovilísticos más abundantes si se compara con la población empadronada. Al cruzar ambas variables, el índice que extrae Tráfico pone de relieve la existencia de 888 vehículos por cada mil segovianos. Con esta densidad no es de extrañar que cada segoviano pierda cada año cinco horas en atascos. Los primeros lugares de la clasificación son para territorios que comparten el fenómeno demográfico erosionador de la despoblación, con alguna salvedad que confirma la regla Cuenca encabeza la lista. Le siguen los pasos Teruel; Lugo; la vecina de comunidad autónoma, Zamora, y las Baleares, donde influye la geografía insular a la hora de tener medio de transporte propio para desplazarse.

El alfoz ha ganado en el último decenio unos 4.000 habitantes que han fijado su domicilio en alguna de las localidades que 'abrazan' la capital. Hay incrementos más llamativos, como el de Bernuy de Porreros, que sin ser el padrón más abultado, ha crecido desde 2014 un 78%. A Espirdo le pasa algo parecido, con un 47% más de residentes que hace diez años. En Hontanares de Eresma no le van a la zaga, camino de 1.700 habitantes, un 33% más que a mediados de la década anterior.

La curva de su evolución demográfica asciende y asciende en busca de un techo que por ahora parecen no tocar. Sin embargo, los tamaños al alza de sus vecindarios se ven superados por otros municipios más pujantes en población y que empujan del alfoz.

La renta importa

Entre todos destaca Palazuelos de Eresma, que en esos últimos diez años se ha expandido hasta rozar los 6.000 habitantes, lo que equivale a un estirón del 22,7%. O La Lastrilla, que se acercaba al cierre del pasado ejercicio a los 4.700 residentes y que en dos lustros ha visto incrementar su población un 23,1%.

Otra de esas localidades del cinturón metropolitano de Segovia que agranda su padrón es Trescasas, un núcleo que también figura habitualmente en el vagón cabecero de la provincia cuando se elaboran los ranking de los pueblos más ricos, los que disfrutan de una mayor renta per cápita. Esta característica económica la comparten La Lastrilla, Palazuelos de Eresma, Torrecaballeros, Real Sitio de San Ildefonso, San Cristóbal de Segovia, Valverde del Majano, Espirdo, Hontanares o Bernuy de Porreros. Esto hace que once de los doce municipios más ricos pertenezcan al alfoz. En esa lista se cuelan la propia capital y El Espinar.

Esas rentas superiores a las del resto de localidades segovianas explican también la disponibilidad de dos vehículos propios y el aumento experimentado en el parque automovilístico, que en proporción crece más y más rápido que la propia población, como se deduce de las cifras que maneja la DGT.

Si se toman como referencia temporal los últimos diez años, los habitantes del alfoz han pasado de disponer de una flota total de casi 19.000 vehículos a poseer cerca de 23.000. El incremento desde 2014 se alza por encima del 20%. El Real Sitio de San Ildefonso es la excepción que confirma esta regla de subidas vinculadas de población y medios de transporte particulares. De hecho, aunque el vecindario granjeño acusa bajas entre 2014 y 2024, con un descenso demográfico del 5%, su parque móvil sigue una tendencia opuesta y suma más de 340 vehículos, que es un 8,6% más que los que había registrados hace diez años.

Bernuy de Porreros es el término en el que sus calles y garajes han ganado más vehículos durante ese intervalo de tiempo, al menos así lo señala la lectura relativa de los datos de Tráfico. En un decenio, 387 más, hasta los 920 de los que da cuenta la DGT al finalizar el curso pasado, lo que a su vez representa un incremento del 72%, seis puntos porcentuales menos que el impulso logrado por el asentamiento de nuevos vecinos.

Le sigue Espirdo, donde la cifra de vehículos crece más que la de habitantes, un denominador común que se repite en el cinturón metropolitano de Segovia. En concreto, un 57%, diez puntos más que los nuevos residentes que han fijado su domicilio en este pueblo entre 2014 y 2024. Y en tercer lugar queda Hontanares de Eresma, que experimenta un alza del 53,8%, veinte puntos más que lo que 'engorda' su padrón. La cuarta mayor subida del parque automovilístico en el alfoz la protagoniza Palazuelos de Eresma, que pasa de 3.585 a 5.194 vehículos. Se trata de un 44,8% más y, como en el caso de Espirdo, el porcentaje en el que se produce este crecimiento es superior al que registra la población, lo que sugiere la llegada de hogares en los que sus integrantes disponen de un segundo medio de transporte en propiedad.

A continuación se sitúa La Lastrilla, que, según los datos recopilados por la Dirección General de Tráfico, contabilizaba al final del curso pasado 4.171 vehículos, un 43,3% más que diez años atrás. En Valverde del Majano, la ampliación del parque móvil ha sido del 40%, alrededor de 450 unidades más hasta rebasar los 1.500 para una población de 1.125 personas.

Trescasas, con un 39,4% más de transporte privado en su casco urbano; Torrecaballeros, que ha expandido su parque rodado un 37%, y San Cristóbal de Segovia, con un aumento del 34,8%, completan la mayor presencia de vehículos en los alrededores de la capital, que se traduce también en más tráfico, sobre todo en la circulación hacia y desde la ciudad, adonde acuden a trabajar a diario muchos residentes en el alfoz que emplean su coche particular para cubrir estos desplazamientos.