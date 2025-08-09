El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tráfico denso en la carretera de La Granja, una de las más que más vehículos soportan al día. A. de Torre

El éxodo al alfoz de Segovia dispara el parque móvil, que crece un 12,3% en diez años

En la provincia, a finales de 2014 había registrados por la Dirección General de Tráfico cerca de 139.000 vehículos, 15.329 más que un decenio atrás

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:06

Si la población se traslada al alfoz, también lo hace el parque automovilístico, y todavía en una proporción mayor. El cinturón metropolitano de Segovia ... atrae nuevos vecinos que asientan su hogar, aunque esa residencia no siempre se vea reflejada en los padrones, que crecen menos que lo que dan a entender los consumos de agua o la generación de basuras. Se calcula que uno de cada cinco habitantes en estas localidades no está inscrito oficialmente por el Ayuntamiento de turno como residente que, por ejemplo, pudiera votar en unas elecciones en el municipio donde vive. El éxodo a la periferia está protagonizado fundamentalmente por familias jóvenes, con retoños aún pequeños o con vistas a formar una familia en entornos que les brindan servicios, tranquilidad, algún beneficio fiscal por el empadronamiento y buenas comunicaciones, además de la cercanía a núcleos mayores donde están los centros de trabajo.

