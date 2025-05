Mónica Rico Jueves, 15 de mayo 2025, 13:35 Comenta Compartir

En la España rural, en concreto en la provincia de Segovia, que no es ajena a la despoblación, existen casos de éxito, de municipios que no paran de crecer, como es el de Hontanares de Eresma, donde los jóvenes deciden quedarse. Desde hace meses no paran de recibir llamadas de los medios de comunicación, pues según las estadísticas, son la localidad con la media de edad más joven de España, que se sitúa en 34,6 años por habitante. Se trata de un dato nada desdeñable, teniendo en cuenta que en la provincia esta cifra asciende por encima de los 46 años.

Estos datos no son los únicos positivos para la localidad, que también registra un importante incremento poblacional, pasando de ser un pequeño pueblo de un centenar de habitantes a los 1.680 vecinos actuales empadronados, si bien, el alcalde detalla que en población flotante la cifra también crece, superando los 2.000 habitantes «desde hace años».

Un crecimiento de población que ha llevado consigo un cambio significativo en la fisonomía de la localidad, y un aumento de servicios para el Ayuntamiento, que eran inexistentes hace años en una localidad del alfoz de Segovia, donde apenas se encontraba algo más que el bar del pueblo. Hace dos décadas contaban ya con 1.500 habitantes, en parte, de la mano de las urbanizaciones, por lo que Hontanares era «un diamante en bruto que hubo que empezar a trabajar», afirma su alcalde, Javier García.

Ampliar La vida se siente en el municipio. A. T.

En los últimos años el trabajo desde la administración ha sido intenso, pero a día de hoy el municipio cuenta con todos los servicios para el día a día de sus vecinos, como supermercado, farmacia, cajero automático o carnicería. En cuanto a servicios sociales, en el área de educación, además de una escuela de música, tienen el colegio con una línea completa desde primero de infantil hasta sexto de primaria, e incluso guardería municipal, que puso en marcha el Ayuntamiento hace ya una década. A ello se suma un campamento de conciliación de vida laboral y familiar, que se desarrolla durante las tardes en el centro cultural con dos monitoras.

También se cuenta con un punto joven, para que, aquellos niños que llenaron la localidad hace unos años, y que ahora han crecido, puedan tener un lugar de encuentro y un espacio para su ocio. Una vez cubiertos los servicios básicos para todos los vecinos, como los de sanidad (cuentan con consultorio médico en el pueblo) o educación, ahora es el momento de trabajar por los jóvenes, lo que se pretende realizar durante esta legislatura, en la que también se busca invertir en instalaciones deportivas.

Javier García, alcalde: Trabajar por el futuro de los jóvenes Javier García. Ser la localidad con la media de edad más joven de España es una alegría para Hontanares, pero también una responsabilidad. Esto sigue un ciclo de vida, y lo que antes eran niños, y requerían servicios como un colegio, una guardería o un campamento de conciliación, ahora son jóvenes que se han echado a la calle, que son los que han hecho pueblo, y tenemos que continuar trabajando para que esto siga siendo así. Ahora podemos presumir de que Hontanares de Eresma no es una ciudad dormitorio, sino que somos un pueblo en el que los vecinos de esta generación nacida en el municipio se consideran hontanariegos y así lo demuestran, se quieren quedar en su pueblo y lo estamos consiguiendo. Se ha dado la situación de vecinos que en un primer momento se habían ido a la capital o a su centro de trabajo en otra provincia y han acabado por retornar a su pueblo, constituyendo aquí su casa o comprando una en las urbanizaciones, lo que es la tónica general. En este momento también nos estamos dirigiendo a las administraciones públicas para que nos tengan en cuenta al ser la localidad más joven de España. Estamos en boca de todos los medios de comunicación a nivel nacional y esperamos que no se quede en eso, que se hagan cargo de la situación y que la pongan en valor, que nos echen una mano para proporcionar a todos estos jóvenes los medios necesarios para que sigan y permanezcan, se asienten en su localidad y puedan seguir haciendo pueblo, que es nuestra principal intención. Buscamos que los más jóvenes encuentren en Hontanares de Eresma un lugar donde vivir, lo que hasta ahora estamos consiguiendo. Por ellos estamos trabajando, analizando sus necesidades y tratando de dotar a la localidad de todos los servicios necesarios.