El autobús gratis anunciado por Mañueco llegaría a más de 30.000 usuarios del alfoz

Hay Ayuntamientos escépticos, pero el anuncio está ahí, en las fonotecas y en las hemerotecas. Fue durante el debate del pasado mes de marzo en ... las Cortes regionales. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desgranaba propuestas que su gobierno pretende desarrollar, y entre ellas, citó la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano. En cuanto a quién va a poder tener ese acceso libre al servicio, el avance de la media manifestado por el dirigente popular la ampliaba a todos aquellos potenciales usuarios que estén empadronados en la comunidad. Además, no habría límites en las rutas beneficiadas.

Si se traslada a la provincia de Segovia esta declaración de intenciones, la Administración autonómica tendrá la tarea por delante de convertir en gratuitas diez líneas de autobuses que están en funcionamiento a día de hoy. Cabe recordar que este entramado se completó al inicio de este año en curso fruto del acuerdo de colaboración que firmaron el Ayuntamiento de la capital y la Junta para sumar a la red metropolitana dos frecuencias entre la ciudad y los barrios incorporados de Madrona y Fuentemilanos. En total, este transporte engloba 24 municipios, incluida la capital.

Cofinanciación «Anualmente, en función de los resultados de la concesionaria y de los usuarios, pagamos alrededor de 20.000 o 25.000 euros» Samuel Alonso Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso

La ficha técnica en la que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, dirigida por el segoviano José Luis Sanz Marino, detalla las características de la operatividad que brinda esta prestación de transporte da cuenta de la población empadronada que reside en el radio de acción que abarca el conjunto de todas las líneas que configuran el mapa del servicio en Segovia. Para ello, utiliza la referencia temporal del pasado año 2024 y las cifras sobre demografía publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El resultado es que el transporte metropolitano en funcionamiento llega a unas 83.000 personas, incluidos ya los vecinos de Madrona y Fuentemilanos, así como los de Valseca, que ha sido de las últimas localidades en contar con esta prestación.

Si se resta el censo de la capital, la población que vive en las localidades ubicadas en las rutas que cubren los autobuses de las distintas concesionarias es de unos 30.000 potenciales viajeros. Y subiendo, ya que son municipios cuyas tendencias dibujan curvas ascendentes en sus padrones. Para muestra del crecimiento residencial, el botón de Bernuy de Porreros y su impulso en lo que va de década. En cinco años, ha ganado cerca de medio millar de habitantes hasta rondar los 1.250 el pasado curso. La implantación de empresas atraídas por el polígono de Los Hitales supondrá más empleo y nuevos moradores, por lo que el Ayuntamiento ya piensa en ampliar el suelo para edificar un parque de viviendas que atienda la previsión de una demanda al alza.

La más utilizada, Valsaín

Otros municipios del cinturón metropolitano que siguen sumando vecinos inscritos en sus padrones son Palazuelos de Eresma, el cuarto término más poblado de la provincia de Segovia tras la capital, El Espinar y Cuéllar; La Lastrilla; Torrecaballeros; Hontanares de Eresma, o Espirdo. Sus censos crecientes también demandan ajustes en el transporte. Esas reclamaciones que recogen los Ayuntamientos van encaminadas sobre todo a aumentar algunas frecuencias en determinados horarios para facilitar el traslado por las mañanas de estudiantes que cursan en centros de la ciudad de Segovia.

La línea más aprovechada es la M8 que conecta la capital con Valsaín, en el Real Sitio de San Ildefonso. Es la ruta más utilizada con diferencia. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León da fe de ello con los números de la explotación. En 2024 registró 250.623 viajes, lo que representa aproximadamente una tercera parte de todos los que se contabilizaron a lo largo del ejercicio pasado en el cómputo global de los servicios entre la ciudad y los municipios pertenecientes a la red del transporte metropolitano que están operativos.

Según esos mismos datos facilitados por la Administración regional, las más de 55.000 expediciones con las se cerró el año sumaron cerca de 686.400 viajes. Este volumen de actividad marca un récord de usuarios desde que empezaron a rodar y circular estos autobuses en la provincia. Los primeros registros sobre su aprovechamiento en la provincia datan de 2009. Con los años, el Gobierno autonómico y los Ayuntamientos han ido perfilando el entramado actual, añadiendo y acondicionando rutas para atender la demanda de desplazamientos que había en el alfoz.

Con respecto a 2023, el aumento de los viajes ha sido del 8,7%. Si la comparación se retrotrae a los primeros datos disponibles del transporte metropolitano en Segovia, ese volumen se ha triplicado.

687.387 viajes registraron los autobuses que cubren las rutas del transporte metropolitano en Segovia durante el año pasado. 24 municipios forman parte de la red de localidades del transporte metropolitano en Segovia, incluida la capital. Abarca una población de 82.298 habitantes, según datos del INE de 2024. 7 concesiones de transporte metropolitano en Segovia. Galo Álvarez-Linecar (7 líneas), Avanza by Mobility ADO (1 línea) y Autocares Garrido (1 línea).

Esta capacidad de adaptarse a las necesidades de las localidades incluidas en el mapa de los itinerarios diseñados y de amoldar las rutas para parar -y no solo pasar- por alguna población que se había quedado fuera hacen que el grado de satisfacción, por lo general, sea bueno, como apunta el alcalde el Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso.

Su localidad es de las que agradecen los ajustes de frecuencias realizados para responder a las demandas de los viajeros habituales. Al respecto, ensalza «la apuesta que hizo el Ayuntamiento» y que sigue haciendo, ya que recuerda que se trata de una prestación regional cofinanciada con dinero de las arcas municipales de cada entidad local incluida en los itinerarios operativos. «Anualmente, en función de los resultados de la empresa concesionaria y de los usuarios, pagamos alrededor de 20.000 o 25.000 euros», apunta Alonso.

Ante el crecimiento el padrón «Ya ha habido peticiones para que se aumenten los servicios. Queremos que nos digan algo» Adolfo Santamaría Alcalde de Bernuy de Porreros

El regidor, que indica que el bus metropolitano funciona con una frecuencia de 45 minutos los días laborables y que añade un trayecto los fines de semana, también hace ver que, dentro de la satisfacción general con la prestación, «también hay alguna que otra queja». Aunque las críticas sobre las deficiencias sean ocasionales, el Real Sitio reclama «la accesibilidad total y universal» de la flota de vehículos que cubren la línea. Y es que, más allá de las averías sobrevenidas, «hay personas en sillas de ruedas o con la movilidad reducida que se han quejado» por las dificultades con las que se topan.

Otra de las mejoras que pone encima de la mesa el alcalde granjeño es compartida con otros regidores del alfoz. Es el servicio búho. «Ya se hizo una prueba hace años y no resultó; pero no se ha vuelto a pedir», explica Alonso, quien pide a la Junta que estudie esta iniciativa ante las peticiones vecinales. No es el único Consistorio que quiere una ruta nocturna que les conecte con la capital a través de la línea metropolitana. El alcalde de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría, asevera que también han presentado esta solicitud, consensuada incluso con otras poblaciones del alfoz como La Lastrilla, cita el regidor.

Peticiones «Tiene que mejorar la señalización en la capital porque hay gente que no sabe dónde para el autobús» Rubén García de Andrés Alcalde de Torrecaballeros

Alonso arguye que, aunque el Consistorio del Real Sitio de San Ildefonso ha pagado la contratación de un autobús para determinadas fechas festivas muy concretas en el calendario, la inclusión de un servicio búho en las rutas del transporte metropolitano «es competencia de la Junta».

La línea M6 es la segunda que más viajes hace al cabo del año. Es la que conecta la capital segoviana con Torrecaballeros. En 2024 acabó con 116.850 viajes, como señalan las cifras de la Delegación Territorial del Gobierno autonómico en la provincia. Su alcalde, Rubén García de Andrés, también solicita la ruta nocturna y otras mejoras que ha propuesto a la comisión que regula el servicio; sin embargo, no ha obtenido respuesta.

La principal reivindicación atañe a una serie de expediciones que tienen su última parada en Trescasas en vez de seguir hasta Cabanillas y Torrecaballeros. «Es absurdo porque el autobús continúa para dar la vuelta y pasa por aquí». Esta circunstancia afecta a dos trayectos de lunes a viernes y los domingos y a uno, los sábados. Asimismo, el regidor demanda más servicios los domingos y «señalización en la capital porque hay gente que no sabe dónde se coge».