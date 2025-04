El presidente de la demarcación de Segovia del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, Alberto López, advierte de la diferencia en ... los números. Por un lado, los visados al alza para habilitar las direcciones de obra en proyectos de vivienda nueva, que el año pasado ascendieron a 739; por otro, las promociones acreditadas terminadas en ese mismo curso para su entrega a los propietarios, menos de la mitad, 358. Es más. La distancia de las cifras se agranda cuando el foco se pone exclusivamente en la capital. Según los datos de la institución profesional, 255 casas a edificar en la ciudad obtuvieron el pertinente visado, mientras que solo se finalizaron medio centenar de las que estaban en construcción.

«La capital está bloqueada por los problemas en Urbanismo», se queja López. No es la primera vez que critica los retrasos que acumula el área municipal que dirige el concejal Alejandro González-Salamanca. «Sigue habiendo un colapso en la tramitación de las licencias de obra», asevera. La tardanza es de «más de un año» de media.

Al repasar la actividad del curso pasado, se fija en el panorama que retratan los números. De todos los visados que se firmaron en 2024, solo una tercera parte corresponden a viviendas a construir en la capital segoviana. Si se añaden las previstas en los barrios incorporados, el porcentaje apenas supera el 34%.

«Prácticamente insostenible»

Sin embargo, destaca el dinamismo en el alfoz, localizado sobre todo en Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, Bernuy de Porreros, Torrecaballeros, Espirdo, Trescasas y San Cristóbal de Segovia. Las nuevas viviendas visadas el año pasado en el cinturón metropolitano supusieron prácticamente el 9% del total. Y ensalza aún más la vitalidad del sector en el resto de la provincia, en municipios como El Espinar. Entre todos, coparon el 56,5% de las acreditaciones rubricadas por los arquitectos.

«Hay una demanda de vivienda tan brutal que no se puede atender», afirma sobre la capital. En esta descompensación en el mercado inmobiliario tiene mucho que ver, a su juicio, el hecho de que «hay proyectos, pero no tienen licencia y están parados, por lo que no se construye y no se entregan». Por eso las empresas miran con mejores ojos operar en el alfoz, donde «las licencias se conceden en menos de tres meses».

«Lo que se va a desarrollar en Las Lastras es muy poco. No hay suelo en Segovia, no se ha liberado» Alberto López Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia

«No hay suelo en Segovia», advierte López en referencia a las posibilidades de aumentar el parque residencial en la capital. «No se ha liberado» espacio para construir. Hay otras localidades del cinturón metropolitano, como por ejemplo Bernuy de Porreros, que sí están trabajando para ganar terrenos para atender la demanda.

En cuanto al anuncio del Ayuntamiento de la ciudad y de la Junta de Castilla y León de urbanizar y desarrollar Las Lastras, lamenta que la superficie destinada de 90.000 metros cuadrados es «muy poca», por lo que califica también de «muy escasa» la previsión de crear 200 viviendas en este enclave.

El panorama que dibuja es «casi insostenible». En alusión a los planes que se conocen para Las Lastras, avisa de que «todo lo que hay que gastar para hacer calles no resulta rentable porque los ciudadanos van a tener que pagar el mantenimiento» de esas vías. «Es un problema de sostenibilidad económica», apostilla.

Alberto López llama a descongestionar Urbanismo para cubrir esa acumulación de demanda residencial. «Lo sano es que la ciudad crezca», sentencia. Y pone el ejemplo de dos promociones en el sector Plaza de Toros. Hay bloques de cien casas. «Inmediatamente después de acabar esas viviendas y de entregarlas, aumenta el censo», asegura.