«En cuatro semanas, solo una licencia de obra. Esto no ha pasado en la vida»

El presidente de la Asociación de Industrias de la Construcción de Segovia y Provincia (APIC), Javier Carretero, sigue sin ver indicios de agilidad en las tramitaciones de permisos urbanísticos por parte del Ayuntamiento de Segovia. Responsabiliza de los retrasos y los atascos a la gestión ... al frente del área de Urbanismo. «En cuatro semanas desde el inicio del año, el gobierno municipal ha sacado solo una licencia de obra», critica. «Esto no ha pasado en la vida», añade con incredulidad.

En este desierto de autorizaciones, el oasis es el de un bloque de 29 viviendas, un despacho, dos locales, garajes y trasteros a edificar en el paseo Ezequiel González, a cuya construcción dio luz verde el Consistorio en la reunión de la junta de gobierno celebrada el pasado 9 de enero. Es la única en el comienzo de este 2025. Carretero matiza que la licencia de obra para construir esta promoción «acumulaba un retraso de dieciséis meses desde que se presentara la solicitud».

Al presidente de APIC no le valen las «excusas» del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, que esgrime la falta de presupuestos para el presente ejercicio. El portavoz de la patronal de la construcción lo rebate y afirma que hay remanentes del año anterior para contratar personal que se necesite en el área de Urbanismo para aliviar la carga de trabajo y desatascar el tapón burocrático. Al respecto, reclama la cobertura de vacantes con «personal fijo, no queremos interinos porque no vale de nada que se les enseñe durante un tiempo cómo funciona todo para que al cabo de unos meses se vayan». Javier Carretero es contundente: «el Ayuntamiento puede contratar».

El avance elaborado por la Cámara de Contratistas sobre la inversión en obra oficial realizada el año pasado relega a las corporaciones locales frente a las otras administraciones (central y regional) a la hora de evaluar su empuje presupuestario para promover proyectos públicos.

«Baja» ejecución presupuestaria

«¿Qué se ha ejecutado, el 60% o el 65% de las inversiones del presupuesto?», se pregunta en voz alta. Para el presidente provincial de los constructores es un porcentaje «bajo», lo que explica también el hecho de la que Segovia esté entre las capitales de Castilla y León donde el valor de las licitaciones abiertas de obra pública es menor. Recientemente, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Segovia se ha manifestado en las misma dirección. Ha tachado de «absolutamente deficiente» el nivel de ejecución, que en total asciende a 71 millones de euros, lo que se traduce en un 65% del presupuesto, apuntó la portavoz de la formación, Noemí Otero.

La edil hizo hincapié en que «lo más grave aparece al desgranar al detalle del capítulo de inversiones». «De los 29,5 millones de euros que había para invertir en Segovia, se han utilizado 5,6 millones, lo que supone un porcentaje que no supera el 20%», criticó la concejala de Ciudadanos.

Carretero vaticina que hay proyectos anunciados a bombo y platillo que, sin embargo, van a tardar en materializarse. Echa en falta plazos en planes ambiciosos como la presentada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para transformar urbanísticamente Las Lastras. «A corto o medio plazo, dudo que lo veamos», intuye.

El presidente de los constructores opina de forma similar sobre la ampliación del Hospital General de Segovia. De momento, «parece que van a acabar la urbanización, que ya va con retraso». En cuanto a la edificación de las nuevas instalaciones, vuelve a lamentar la falta de plazos que concreten la ejecución de estas instalaciones tan necesarias en la capital y la provincia.