Ciudadanos critica la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia afirma que el equipo de gobierno «ha llevado a cabo, en 2024, la ejecución presupuestaria más deficiente de los últimos cinco años en la ciudad». Así lo ha manifestado su portavoz, Noemí Otero, tras conocer el detalle de la gestión del presupuesto del ejercicio pasado, dotado de un total de 107,8 millones de euros, incluyendo remanentes de tesorería y siendo, además, el más alto de la historia de la ciudad, con 40 millones más que la media de los últimos años.

La ejecución total asciende a los 71 millones de euros, lo que se traduce en un 65% del presupuesto. «Consideramos esta ejecución absolutamente deficiente y, lo más grave aparece al desgranar al detalle del capítulo de inversiones; el que incluye los proyectos que podrían suponer la mejora y modernización de las infraestructuras, además de impulsar el desarrollo de la ciudad», ha manifestado Otero. «De los 29,5 millones de euros que había para invertir en Segovia, se han utilizado 5,6 millones de euros, lo que supone un porcentaje de ejecución que no supera el 20%. Esa cuantía, que roza los 30 millones de euros, es el mismo importe en inversiones que tuvo la ciudad del 2018 al 2022. Esto significa que los ciudadanos no han visto ni una sola mejora real. No hay un avance en infraestructuras, ni en la gestión de proyectos culturales y sociales, ni en el apoyo a los colectivos locales. Y lo que resulta realmente preocupante es que tampoco ha servido para impulsar la economía ni respaldar a los sectores productivos. Nos encontramos ante una auténtica falta de voluntad política», ha lamentado la edil.