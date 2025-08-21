El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pedro Montarelo. Óscar Costa

Pedro Montarelo | Presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio

«Debemos concebir el Acueducto y su entorno como un espacio de respeto»

«No creemos en un modelo basado solo en prohibiciones y multas, que no funcionan, como se está viendo. Hace falta una vigilancia»

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:10

La Asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia lleva años alertando sobre la conservación del Acueducto, monumento que a su entender requiere una atención ... más integral. Su presidente habla de los problemas de mantenimiento, la falta de vigilancia y la necesidad de un respeto institucional y ciudadano hacia un bien declarado Patrimonio de la Humanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  2. 2

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  6. 6

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  7. 7 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  8. 8

    La vía de Ariza pierde otro kilómetro y desaparece hasta el polígono de Argales
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Debemos concebir el Acueducto y su entorno como un espacio de respeto»

«Debemos concebir el Acueducto y su entorno como un espacio de respeto»