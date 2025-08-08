La Guardia Civil investigó el intento de subasta de una piedra del Acueducto como una posible estafa

La Guardia Civil de Segovia llegó a investigar el intento de subasta de una piedra del Acueducto por mil euros como un posible ... delito de estafa. Tras detectar el anuncio de la puja en las redes sociales, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, dentro de la Operación Pandora, dirigida a la protección del patrimonio histórico nacional, tuvo que contrastar la veracidad del mismo.

El anuncio incluía imágenes de la piedra y de su supuesta ubicación original en el monumento romano, declarado Bien de Interés Cultural desde 1884 y Patrimonio Mundial por la Unesco en 1985. Además, en el mismo perfil se ofrecía la venta de bolsas de 15 gramos de granalla de piedra del Acueducto por 49,95 euros cada una.

La Guardia Civil inició entonces una serie de diligencias para comprobar si se trataba de material auténtico o si, por el contrario, se estaba utilizando falsamente el valor histórico del Acueducto para engañar a posibles compradores. La investigación concluyó con la identificación del responsable del anuncio y la recuperación de la piedra, que fue entregada voluntariamente a los guardias civiles que se la requirieron y depositada en dependencias oficiales.

Ahora, la autenticidad de la piedra está siendo evaluada por el Servicio Territorial de Cultura y el Ayuntamiento de Segovia. Según informó este jueves la Delegación Territorial de la Junta, la posible apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Administración autonómica queda condicionada a la finalización de las diligencias previas en curso, según las normas que rigen este tipo de procedimientos.