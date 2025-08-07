Abren diligencias previas por la subasta ilícita de una piedra del Acueducto de Segovia La normativa autonómica contempla multas de hasta 600.000 euros por agresiones muy graves al patrimonio

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia tiene conocimiento ya de la apertura de diligencias previas para esclarecer el caso de la subasta de una piedra del Acueducto por Internet. Según ha señalado a través de un comunicado, en el ámbito de esas investigaciones se dispone a «colaborar con los órganos judiciales en la forma que estos determinen».

La posible apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Administración autonómica queda condicionada a la finalización de las diligencias previas en curso, según las normas que rigen este tipo de procedimientos. La Delegación Territorial de la Junta informó de que en el momento en que el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia tuvo conocimiento de la subasta de una piedra del Acueducto por Internet informó del suceso al Ayuntamiento de la capital como propietario del monumento.

A su vez, se dio traslado a la Guardia Civil de los hechos dentro del cauce ordinario existente de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de comercio ilícito de bienes arqueológicos.

Aunque la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia recoge sanciones de hasta 3.000 euros por las infracciones más graves cometidas contra el Acueducto de la ciudad, la vía administrativa también incluye sanciones por agresiones al patrimonio cultural. En el caso de la normativa autonómica, las infracciones graves están sancionadas con multas de entre 10.000 y 200.000 euros, mientras que en las muy graves las multas pueden ser de hasta 600.000 euros.