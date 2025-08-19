El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un gato descansa junto a los pilares del Acueducto. Antonio de Torre
Segovia

El Ayuntamiento recurre a los voluntarios para censar a unos 2.000 gatos callejeros

El nuevo convenio confía en la Gestora de Comunidades Felinas el protocolo de esterilización en entre 50 y 60 colonias

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Martes, 19 de agosto 2025, 15:02

La ciudad de Segovia tiene una población de unos 2.000 gatos callejeros repartidos en entre unas 50 y 60 colonias. Es una estimación del ... Ayuntamiento, pero no hay nada parecido a un censo para contabilizarlas, delimitarlas y, sobre todo, evitar su propagación. Ese fin es uno de los elementos que persigue el convenio con los voluntarios que los atienden, aprobado en el Pleno a finales del julio, aún pendiente de su firma. La estrategia municipal parte de asumir sus escasos medios para contabilizar a los felinos y suma fuerzas para encauzarla.

