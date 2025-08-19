El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colonia felina en la capital segoviana. Antonio de Torre
Segovia

Los gatos invisibles: «Están ahí, pero nadie sabe quién les cuida»

El presidente de la Asociación de Gestores de Colonias Felinas pide a los voluntarios no registrados que se sumen al sistema

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Martes, 19 de agosto 2025, 15:01

Lo más parecido a un recuento de gatos en Segovia está en el ordenador del presidente de la Asociación Gestora de Colonias Felinas, Jesús Sanz. ... En su listado aparecen 25 colonias con un total de 259 ejemplares. Su estimación es que el censo final, sumando a otras tantas colonias con cuidadores registrados, llega al millar. Tantos como el resto, una figura que define como gatos invisibles –bien porque no hay constancia de quién les alimenta o porque el voluntario no quiere participar en el registro y esterilización–, repartidos por toda la ciudad. «Hay un porcentaje significativo de gatos que no tenemos controlado ni el Ayuntamiento ni nosotros».

