Los gatos invisibles: «Están ahí, pero nadie sabe quién les cuida»

Lo más parecido a un recuento de gatos en Segovia está en el ordenador del presidente de la Asociación Gestora de Colonias Felinas, Jesús Sanz. ... En su listado aparecen 25 colonias con un total de 259 ejemplares. Su estimación es que el censo final, sumando a otras tantas colonias con cuidadores registrados, llega al millar. Tantos como el resto, una figura que define como gatos invisibles –bien porque no hay constancia de quién les alimenta o porque el voluntario no quiere participar en el registro y esterilización–, repartidos por toda la ciudad. «Hay un porcentaje significativo de gatos que no tenemos controlado ni el Ayuntamiento ni nosotros».

Con ese listado, Sanz admite que la fotografía es incompleta. «Los censos se hacen a partir del informador. Hay gente que ha sido responsable y se ha apuntado al programa y otra que no, que está invisible y no quiere participar, por las razones que sean. Por eso hay zonas en las que se sabe que hay gatos, pero no cuántos». Pone el ejemplo de Torredondo, con decenas de felinos a la entrada del barrio incorporado. «Están ahí, pero nadie sabe quién los cuida. Y no se censan porque no hay un cuidador registrado. Como ese caso, que es un poco extremo, hay otros casos en Segovia. Es muy importante para los gatos y para la salud pública que se apunten como cuidadores registrados y hagan un censo para que se pueda esterilizar en esas zonas. La idea es controlar las colonias para que tengan una calidad de vida mejor».

Él cuida tres colonias en Nueva Segovia y conoció el año pasado a unas mujeres al cargo de una colonia vecina que no conocían el registro y se han terminado sumando. «Ahora esos gatos son visibles, sabemos los que hay. Pero hasta que esa persona no viene a decir que tiene esos gatos en esta zona, nosotros no tenemos la capacidad de saberlo». Hay una numerosa frente al cuartel de la Guardia Civil en Segovia. «Son bastantes, no están en buen estado, alguien les debe estar dando de comer, pero no sabemos quién». En el centro hay quejas desde años atrás por parte del Cabildo de la Catedral y negocios vecinos en el protocolo. «Eso provoca una mayor proliferación y un peor estado de salud de los gatos». Sanz pide formación, no solo para los cuidadores, sino para los técnicos o policías municipales, un compromiso del convenio.

«Si no tengo a alguien que atienda a mis colonias, no me puedo ir de vacaciones porque los gatos tienen que comer»

El núcleo de la asociación surgió de las reuniones entre los cuidadores y la concejalía. Una figura para canalizar subvenciones, visibilizar su causa y apoyarse mutuamente para cubrir las ausencias. «Si no tengo a alguien que atienda a mis colonias, no me puedo ir de vacaciones porque los gatos tienen que comer». También hacen puntualmente compras grupales de comida. De ese medio centenar de cuidadores registrados en Segovia, 29 están en la asociación, que ha crecido hasta los 55 miembros sumando a voluntarios de otras localidades como La Lastrilla o San Cristóbal de Segovia. «Entre todos, alimentamos a más de 600 gatos».

Hay cuidadores con varias a cargo y otras compartidas por más de uno. Muchas están ya esterilizadas y no tienen perspectiva de crecimiento, salvo que haya abandonos, una práctica cada vez más habitual. «En los últimos dos años, con la aprobación de la ley, los abandonos han crecido una barbaridad porque hay mucha gente que se ha quitado la responsabilidad y hasta luego». Lo normal es que un gato doméstico no sobreviva en la calle, pero cuando uno fértil irrumpe en una colonia puede echar por tierra el trabajo. El protocolo de esterilización sugiere hacerlo de fuera hacia dentro; es decir, empezar por los barrios y dejar el casco histórico para el final. «La propagación es más hacia el exterior. Así vas cortando el cerco». Por eso las colonias de la periferia tienden a ser más pequeñas: las de Nueva Segovia no superan la docena. También en los barrios incorporados.

El acuerdo entre Ayuntamiento y la asociación supone unos 20.000 euros a gastar antes del 30 de noviembre entre esterilizaciones y gastos auxiliares como las jaulas de captura un local en el que puedan estar los gatos entre que son capturados de la calle e intervenidos en la clínica. La prioridad será rematar las colonias en la que ya se está aplicando el protocolo para luego pasar por las siguiente, en lugar de hacer varias a la vez, pues el plan solo funciona si se erradica la fertilidad en toda la colonia. «Tenemos que empezar por lo que sabemos». Pero está pendiente la firma. «Cada día que pasa es un día menos antes de que venza. Si da para 200 gatos, lo haremos, aunque sea en dos meses». Pero el proceso lleva un tiempo, desde la estrategia para atraer a los gatos a la disponibilidad de las clínicas veterinarias.