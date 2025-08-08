Pillan a un hombre orinando en uno de los pilares centrales del Acueducto de Segovia

Un hombre ha sido sancionado por la Policía Local de Segovia tras ser pillado por una patrulla mientras orinaba en los sillares del Acueducto ... de la ciudad. Los hechos se han producido durante la madrugada del jueves y el viernes en la plaza del Azoguejo, en uno de los pilares del monumento de mayor altura.

Una patrulla de la Policía Local que estaba en la zona sorprendió al joven cuando estaba orinando en los sillares centrales del pilar unos minutos más tarde de la una de la madrugada. Por ello, y tras documentar lo ocurrido, procedieron a sancionar al hombre por una infracción de la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana.

No es la primera multa de este tipo que propone la Policía Local. En enero de 2024, otra patrulla pilló a una persona que estaba orinando debajo de uno de los arcos más próximos al Centro de Recepción de Visitantes de la plaza del Azoguejo.

Según la normativa municipal, está prohibido hacer necesidades fisiológicas en la vía pública, con multas de entre 120 y 750 euros. Sin embargo, cuando la infracción se produce en espacios de concurrida afluencia de personas o en monumentos histórico-artísticos la conducta pasa a ser grave, por lo que la sanción puede ascender hasta los 1.500 euros. Asimismo, la misma ordenanza sanciona con hasta 3.000 euros, al considerarse una infracción muy grave, el vertido de cualquier sustancia líquida sobre monumentos.