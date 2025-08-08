El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Policía Local de Segovia, junto al Acueducto de Segovia. Antonio de Torre

Pillan a un hombre orinando en uno de los pilares centrales del Acueducto de Segovia

Una patrulla de la Policía Local sorprendió al varón y le denunció por incumplir la ordenanza de Convivencia Ciudadana

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:29

Un hombre ha sido sancionado por la Policía Local de Segovia tras ser pillado por una patrulla mientras orinaba en los sillares del Acueducto ... de la ciudad. Los hechos se han producido durante la madrugada del jueves y el viernes en la plaza del Azoguejo, en uno de los pilares del monumento de mayor altura.

Espacios grises

