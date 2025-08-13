El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Segovia
Vegetación en el Acueducto de Segovia. Antonio de Torre
Segovia

Vox pide explicaciones sobre la limpieza y el desbroce del Acueducto

La formación asegura que «hay calles, aceras, cunetas y zonas verdes que siguen llenas de hierbas y no se han desbrozado»

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:17

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Segovia, a través de su portavoz, Esther Núñez, ha registrado una batería de preguntas dirigidas a varias áreas municipales -Sostenibilidad Ambiental, Salud Pública, Festejos Patronales y Participación Ciudadana, así como Urbanismo y Patrimonio- para conocer en detalle la planificación y ejecución de las labores de desbroce y limpieza en la ciudad, con especial atención al Acueducto y su entorno.

Núñez ha criticado que, a mediados de agosto, «hay calles, aceras, cunetas y zonas verdes que siguen llenas de hierbas y no se han desbrozado», alertando de que la falta de actuación supone «un peligro real» ante las altas temperaturas, con riesgo de incendios. Vox ha solicitado información sobre el calendario previsto para completar las tareas de desbroce en todas las zonas, los criterios de prioridad, los metros ya trabajados y los que quedan pendientes, así como la partida presupuestaria asignada en 2025 y el grado de ejecución hasta la fecha. También quieren conocer la identidad de la empresa contratada para el mantenimiento de la vía pública y zonas verdes.

La formación considera que estas actuaciones son urgentes y que la «dejadez» municipal «pone en riesgo a vecinos y barrios». En el caso del Acueducto, Vox muestra especial preocupación por la proliferación de malas hierbas en su estructura y alrededores, por lo que reclama datos sobre la periodicidad de las labores, el contrato vigente y el plazo previsto para ejecutar los trabajos.

