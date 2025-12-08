El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Patrulla de la Policía Local en Segovia. Antonio de Torre

El conductor del atropello a una niña de 4 años en Segovia se dio a la fuga

El propietario del vehículo, identificado a posteriori por la Policía Local, afirma que le robaron el coche

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:32

Comenta

Una menor de 4 años resultó herida en la noche del sábado en Segovia capital tras un atropello ocurrido en la carretera de Villacastín ... , según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. El aviso llegó a la sala de operaciones a las 21:24 horas. De acuerdo con la información trasladada al 112, un turismo golpeó una silla de bebé hasta el punto de ser desplazada varios metros. La menor, que se encontraba consciente pese al impacto, requería de asistencia sanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  3. 3

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  4. 4 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  5. 5

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro
  6. 6

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  7. 7

    Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda
  8. 8

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  9. 9

    Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes
  10. 10

    Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El conductor del atropello a una niña de 4 años en Segovia se dio a la fuga

El conductor del atropello a una niña de 4 años en Segovia se dio a la fuga