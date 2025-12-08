El conductor del atropello a una niña de 4 años en Segovia se dio a la fuga

Una menor de 4 años resultó herida en la noche del sábado en Segovia capital tras un atropello ocurrido en la carretera de Villacastín ... , según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. El aviso llegó a la sala de operaciones a las 21:24 horas. De acuerdo con la información trasladada al 112, un turismo golpeó una silla de bebé hasta el punto de ser desplazada varios metros. La menor, que se encontraba consciente pese al impacto, requería de asistencia sanitaria.

El 112 dio aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía, además de activar a Emergencias Sanitarias–Sacyl. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria. Tras ser atendida en el punto del suceso, la niña fue trasladada en ambulancia al Hospital de Segovia para su valoración.

Según ha podido saber EL NORTE, el conductor del vehículo se dio a la fuga tras el atropello. No obstante, la Policía Local de Segovia consiguió identificar al propietario del coche, quien aseguró ante los agentes que había sufrido el robo del vehículo implicado en el accidente en la carretera de Villacastín. La Policía Local investiga lo sucedido para determinar si de verdad se produjo el robo del vehículo o si se trata de una excusa del conductor para tratar de eludir su responsabilidad en el suceso.

Este atropello se produce pocos días después de otro incidente similar en la ciudad. En la mañana del viernes, el 112 recibió un aviso por el atropello de una joven de 15 años en la avenida Vía Roma, en la rotonda de Melitón Martín. En aquella intervención, la menor fue atendida en el lugar y recibió el alta sin necesidad de traslado.