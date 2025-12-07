El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Policía Local de Segovia, en la carretera de Villacastín en una fotografía de archivo. Antonio de Torre

Herida una niña de 4 años tras un atropello en Segovia

Un turismo golpeó la silla de bebé en la que estaba en la carretera de Villacastín

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:57

Comenta

Una menor de 4 años resultó herida en la noche de este sábado en Segovia capital tras un atropello ocurrido en la carretera de Villacastín, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones recibió el aviso a las 21:24 horas. De acuerdo con la información trasladada al 112, un turismo golpeó una silla de bebé y la menor, que se encontraba consciente, necesitaba asistencia sanitaria. El 112 dio aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía, además de activar a Emergencias Sanitarias–Sacyl.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria. Tras ser atendida en el punto del suceso, la niña fue trasladada en ambulancia al Hospital de Segovia para su valoración.

Este atropello a una menor se produce pocos días después de otro incidente similar registrado también en la ciudad. En la mañana del viernes, a las 07:57 horas, el 112 recibió una llamada alertando de que un turismo había atropellado a una joven de 15 años en la avenida Vía Roma, en la rotonda de Melitón Martín. En aquella intervención, la menor presentaba dolor en una pierna, fue atendida por los sanitarios en el lugar y recibió el alta 'in situ', sin necesidad de traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  6. 6

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  7. 7

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  8. 8 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una niña de 4 años tras un atropello en Segovia

Herida una niña de 4 años tras un atropello en Segovia