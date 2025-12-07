Herida una niña de 4 años tras un atropello en Segovia Un turismo golpeó la silla de bebé en la que estaba en la carretera de Villacastín

Una menor de 4 años resultó herida en la noche de este sábado en Segovia capital tras un atropello ocurrido en la carretera de Villacastín, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones recibió el aviso a las 21:24 horas. De acuerdo con la información trasladada al 112, un turismo golpeó una silla de bebé y la menor, que se encontraba consciente, necesitaba asistencia sanitaria. El 112 dio aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía, además de activar a Emergencias Sanitarias–Sacyl.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria. Tras ser atendida en el punto del suceso, la niña fue trasladada en ambulancia al Hospital de Segovia para su valoración.

Este atropello a una menor se produce pocos días después de otro incidente similar registrado también en la ciudad. En la mañana del viernes, a las 07:57 horas, el 112 recibió una llamada alertando de que un turismo había atropellado a una joven de 15 años en la avenida Vía Roma, en la rotonda de Melitón Martín. En aquella intervención, la menor presentaba dolor en una pierna, fue atendida por los sanitarios en el lugar y recibió el alta 'in situ', sin necesidad de traslado hospitalario.