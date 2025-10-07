El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión este martes entre responsables de la Fes, el consejero de Movilidad de la Junta y la consultora que ha hecho el estudio sobre el puerto seco de Segovia. El Norte

Más de cien empresas confirman que usarán al año el futuro puerto seco de Segovia

El estudio de una consultora confirma la viabilidad de la infraestructura logística impulsada por la Federación Empresarial Segoviana en La Costanilla

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 13:34

Comenta

El puerto seco y el centro logístico que van de la mano en los planes de la Federación Empresarial Segoviana (Fes) «son viables». Es la ... conclusión que quería escuchar y tener negro sobre blanco la patronal que preside Andrés Ortega. Este martes, lo han ratificado profesionales de la consultora Hindt, que ha sido la encargada de analizar múltiples variables para sentenciar que las anheladas infraestructuras pretendidas y perseguidas desde hace años por el empresariado son factibles, primero en Prado del Hoyo y desde hace unos meses, en los terrenos de La Costanilla, dentro de los límites de la capital segoviana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  3. 3 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  8. 8

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  9. 9 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más de cien empresas confirman que usarán al año el futuro puerto seco de Segovia

Más de cien empresas confirman que usarán al año el futuro puerto seco de Segovia