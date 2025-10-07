Más de cien empresas confirman que usarán al año el futuro puerto seco de Segovia

El puerto seco y el centro logístico que van de la mano en los planes de la Federación Empresarial Segoviana (Fes) «son viables». Es la ... conclusión que quería escuchar y tener negro sobre blanco la patronal que preside Andrés Ortega. Este martes, lo han ratificado profesionales de la consultora Hindt, que ha sido la encargada de analizar múltiples variables para sentenciar que las anheladas infraestructuras pretendidas y perseguidas desde hace años por el empresariado son factibles, primero en Prado del Hoyo y desde hace unos meses, en los terrenos de La Costanilla, dentro de los límites de la capital segoviana.

En la reunión ha estado presente una delegación de la Junta de Castilla y León, con el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, al frente. Los representantes del Gobierno autonómico han atendido a las explicaciones y conclusiones extraídas del informe de los consultores.

De hecho, la Administración regional había aportado una subvención de 37.500 euros a la sociedad Segovia Intermodal S. L., la mitad del importe total, con el objetivo de promover «la colaboración entre lo público y lo privado» para impulsar el desarrollo de un centro logístico y puerto seco con conexión ferroviaria, como destacan fuentes de la Federación Empresarial Segoviana.

Autoridades portuarias, como las de Santander o Valencia, están interesadas en participar en el desarrollo y explotación de la terminal.

La consultora Hindt, que fue la adjudicataria de la realización del estudio, solicitó una prórroga debido al cambio de la ubicación de los planes sobre los que se había trabajado desde que empezó a andar el proyecto de construir un nuevo polígono industrial en Segovia, a modo de ampliación del de Hontoria, que incorporaría un puerto seco con conexión ferroviaria y una plataforma logística de mercancías. El sitio elegido eran los terrenos de Prado del Hoyo. Sin embargo, se frustó ese emplazamiento y la iniciativa se mudó a la zona de La Costanilla, que actualmente es la referencia sobre la que se están dando pasos. La previsión que manejan los promotores es que el desarrollo de esta nueva área industrial empiece a principios de 2026.

El estudio de viabilidad analiza las posibilidades de la infraestructura a través de cuatro dimensiones. Así, la consultora ha investigado en el mercado, ha diseccionado la funcionalidad y ha incluido las visiones institucionales y financieras. De esta exploración brota «una primera hoja de ruta para su puesta en marcha», afirman fuentes de la patronal en la provincia.

Posición estratégica

Si se atiende al mercado, la consultora «identifica una demanda potencial anual de más de cien empresas, concentradas en sectores clave de la economía segoviana como el agroalimentario, semimanufacturas, materias primas y bienes de equipo», recoge en la federación al justificar la viabilidad.

Asimismo, la radiografía tratada en la reunión con la Junta confirma algo que viene defendiendo con fervor el presidente de la Fes: «la posición estratégica de Segovia dentro del eje logístico central entre Madrid, Valladolid y la Meseta Norte, con accesibilidad tanto por carretera a través de las autopistas AP-6 y AP-61 como por ferrocarril». Además, se valora en el estudio la cercanía a puertos relevantes como Santander, con la que se han mantenido contactos, Valencia y Bilbao.

En cuanto a la visión institucional y financiera, la propuesta que pone encima de la mesa el estudio para desarrollar los planes del puerto seco y del centro logístico, en un principio a construir en La Costanilla, consiste en armar un modelo de colaboración público-privada. En esta fórmula, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) actuaría como titular del suelo y entidad urbanizadora.

El proyecto plantea que sea la Junta, a través de Somacyl, la que ejerza de titular del suelo y entidad urbanizadora

Por su parte, la sociedad promotora Segovia Intermodal, impulsada por la federación empresarial que encabeza Andrés Ortega y que cuenta también con la participación de la patronal del transporte -Asetra-, y la empresa Asercomex, prevé la incorporación de operadores logísticos y autoridades portuarias, como las de Santander o Valencia, interesadas en participar en el desarrollo y explotación de la terminal.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital ha trasladado a los interlocutores que han estado presentes en la reunión de este martes el compromiso de la Junta con este proyecto, ya que en palabras de Sanz Merino, «permitirá generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en Segovia, potenciando su papel como nodo logístico de referencia en el centro peninsular».

El presidente de la Fes, Andrés Ortega, ha incidido en la «importancia de la colaboración público-privada para hacer realidad esta iniciativa, llamada a convertirse en un motor de competitividad para el tejido empresarial segoviano». El puerto seco se alza como una infraestructura «clave para mejorar la conectividad logística de la provincia y reforzar su integración en los principales corredores de transporte de Castilla y León», destaca la federación empresarial. De ahí que en la reunión también se hayan tocado cuestiones técnicas y estratégicos relacionados con su implantación.