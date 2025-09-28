El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente de la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, Mateo Sanz, en su fábrica de Segovia. Antonio de Torre

Las cerveceras artesanas de Segovia producen medio millón de litros anuales

Las nueve marcas asentadas han convertido la provincia en un referente y las empresas han proliferado

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:47

La provincia de Segovia produce anualmente más de tres litros de cerveza por habitante. Ya sea por el filón de consumidores que supone la vecindad ... con Madrid o por la labor concienzuda de emprendedores distribuidos por las diferentes comarcas, cuenta con una fama sólida a nivel nacional: pocos lugares con una población tan modesta puedes esgrimir una producción de 500.000 litros por año, un cálculo aproximado del presidente de la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, el segoviano Mateo Sanz, que habla de una colaboración amable, un sector en el que pesan más los beneficios colectivos de impulsarlo que pegarse por unos pocos clientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  2. 2

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  5. 5

    El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos
  6. 6 Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?
  7. 7

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  8. 8

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  9. 9 Detenida una pareja por robar 29 botellas de alcohol en un solo día de seis súper de Valladolid
  10. 10

    Susto en La Rubia por un incendio en una cocina en el que resultaron intoxicados dos vecinos octogenarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las cerveceras artesanas de Segovia producen medio millón de litros anuales

Las cerveceras artesanas de Segovia producen medio millón de litros anuales