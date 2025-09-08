El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una copa de cerveza en la terraza de un bar en Segovia. Antonio Tanarro

Segovia encabeza la recaudación de Hacienda por consumo de cerveza en la región

La mitad de los ingresos que percibe la delegación situada en la provincia se corresponde con retenciones del IRPF

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:51

La delegación de Hacienda situada en Segovia ha presentado recientemente su informe sobre recaudación tributaria correspondiente al 2024. Al igual que en el resto del ... país, los impuestos devengados crecieron de media un 10% a lo largo del año pasado, que estuvo marcado por el incremento de las rentas que perciben los hogares y la sucesión de cambios normativos y de gestión. Sin embargo, hay aspectos cuyos ingresos presentan una tendencia positiva para las diferentes oficinas provinciales. Es el caso de la cerveza, cuyo gravamen coloca a Segovia entre los territorios de Castilla y León que más aportan a las arcas del Estado. También han repuntado estos meses las aportaciones por alcohol y electricidad.

