Segovia encabeza la recaudación de Hacienda por consumo de cerveza en la región

La delegación de Hacienda situada en Segovia ha presentado recientemente su informe sobre recaudación tributaria correspondiente al 2024. Al igual que en el resto del ... país, los impuestos devengados crecieron de media un 10% a lo largo del año pasado, que estuvo marcado por el incremento de las rentas que perciben los hogares y la sucesión de cambios normativos y de gestión. Sin embargo, hay aspectos cuyos ingresos presentan una tendencia positiva para las diferentes oficinas provinciales. Es el caso de la cerveza, cuyo gravamen coloca a Segovia entre los territorios de Castilla y León que más aportan a las arcas del Estado. También han repuntado estos meses las aportaciones por alcohol y electricidad.

La recaudación por impuestos batió récords en 2024, ya que Hacienda ingresó un 8,5% más por parte de los segovianos en comparación con el ejercicio anterior. Si la comparativa se realiza con el periodo inmediatamente previo a la crisis financiera de 2008, la aportación económica que realiza Segovia al sistema tributario español se ha disparado un 57%, al pasar de los 298 millones de euros netos hasta los 384, de acuerdo con la estadística que maneja la Agencia Tributaria, que extrae datos tanto de las declaraciones de la renta presentadas por los ciudadanos como de los propios ingresos tributarios en términos de caja.

La aportación que los segovianos efectúan a las arcas estatales en concepto de retenciones sobre rentas del trabajo y actividades económicas se ha duplicado respecto a 2007

Son cifras muy elevadas. En parte, esta destacada fluctuación económica se relaciona con la subida de precios de la mayoría de bienes y servicios, así como con la mejora de las condiciones salariales en los diferentes sectores de actividad. Otro aspecto fundamental es el ligero aumento de población y, por tanto, de contribuyentes, que ha registrado la provincia en apenas quince años, al pasar de los 153.342 habitantes en 2007 hasta los más de 158.000 en la actualidad, según el censo actualizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La amplia horquilla de tiempo permite conocer cuáles han sido los conceptos que han empujado los ingresos que Hacienda percibe con carácter anual. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que es el tributo que deben pagar los residentes en España, es el encargado de reunir la mitad del montante neto que ingresó la delegación segoviana en 2024. Por este motivo, está detrás de los mayores incrementos que han tenido lugar a lo largo de los últimos años, especialmente en lo que se refiere a las retenciones sobre rentas del trabajo y actividades económicas, donde la aportación que los segovianos efectúan a las arcas estatales se ha duplicado respecto a 2007.

En la comparativa con 2023, la subida es mucho más acotada, ya que se reduce al 9%. Se trata así de un índice muy superior a la variación que apuntaron los salarios, ya que crecieron poco más de un 3,2% en el mismo lapso temporal. Hay otros tributos que han tenido un importante impacto en las cuentas finales de Hacienda. Es el caso de las retenciones por arrendamientos y el Impuesto sobre Sociedades, que se aplica al rendimiento obtenido por empresas y otras entidades jurídicas. Mientras, la cuantía que llega a la delegación segoviana relativa al capital inmobiliario ha caído un 12% en apenas una década.

Nuevas tasas

Los tiempos han cambiado y los segovianos han tenido que adaptarse a nuevas iniciativas impositivas. Ejemplo de ello son los impuestos medioambientales, que gravan actividades o productos que son considerados contaminantes, donde la delegación de Hacienda en Segovia pasó de recaudar 27.000 euros netos en 2023 a superar los 686.000. A ello se suman los tributos que se relacionan con procedimientos de sucesiones y donaciones, donde la aportación que realizan los ciudadanos se ha multiplicado. Al contrario, los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) descendieron ligeramente debido a las sucesivas rebajas de tipos que se aplicaron desde 2021 para paliar los efectos de la crisis energética y el encarecimiento de los alimentos y otros productos básicos. Aun así, los ingresos ascendieron a 89 millones de euros.

Una de las secciones que experimenta más fluctuaciones al cabo del año es la de Impuestos Especiales, que comprende los tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan la fabricación, importación o consumo de determinados bienes. Los productos que están sujetos a este canon son las bebidas alcohólicas, los hidrocarburos, el tabaco, el carbón o los envases de plástico. El conjunto de los ingresos enmarcados en este tipo impositivo aumentaron un promedio de un 130% a lo largo del último ejercicio cerrado, lo que el Ministerio de Hacienda atribuye principalmente a la restauración progresiva de la tasa sobre la electricidad, cuyos ingresos pasaron de ser de 11.000 euros en 2023 a 76.000 euros en 2024.

La aportación que han realizado los segovianos a la delegación provincial de Hacienda en concepto de bebidas alcohólicas se ha disparado un 75%, al rondar los 7.000 euros. Entre estos productos destaca la subida de ingresos por el impuesto a la cerveza, que desde hace años consigue recaudar más de 30.000 euros de forma general, lo que se enmarca en un contexto de encarecimiento, de aumento de la población y visitantes en la provincia y la tendencia ascendente que presenta el consumo de bebidas con mayor graduación alcohólica, según indica la Agencia Tributaria.

En 2024, la delegación de Segovia batió récord al superar los 33.000 euros de ingresos a las arcas estatales por fabricación, venta y consumo de cerveza. Es la segunda cifra más elevada del conjunto de Castilla y León, tan solo superada por la oficina ubicada en León -con 69.000 euros-. También escala posiciones en el ranking nacional, sin contar las delegaciones especiales.

No obstante, este dato de tributos es superado por el que se refiere al uso de envases de plástico no reutilizables, con cerca de un millón de euros, lo que supone un ligero descenso. Según explica la Agencia Tributaria, esta caída se debe a la gestión del impuesto, pues conlleva la realización de devoluciones. Estas devoluciones se empezaron a presentar y a realizar en 2023, cuando ya estaba avanzado. Por tanto, en la comparación de la recaudación de ambos ejercicios, 2024 sale perjudicado.