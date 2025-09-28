El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Puesto de cerveza artesana en una anterior edición de la feria de San Cristóbal de Segovia. El Norte

'Amor a primera birra',una ruta de cerveza artesana para los pueblos segovianos

El formato impulsado por la Diputación llega a seis municipios, una lista a la que algunos temen sumarse por el «miedo» a la competencia

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:47

La Diputación de Segovia vio en 'Amor a primera birra' un formato para incentivar ferias de cerveza en los pueblos y ofrecer un escaparate ... a los productores. «Es un producto muy nuestro, artesano, de kilómetro cero. Somos la provincia que más cerveceros artesanales tiene por número de habitantes», presume la diputada de promoción provincial y desarrollo rural sostenible, Magdalena Rodríguez. Una fórmula que comenzó en 2024 y ha crecido este año hasta los pueblos: Abades, San Cristóbal de Segovia, Riaza, Rapariegos, Prádena y La Lastrilla, la única aún pendiente de celebrar.

