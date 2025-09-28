'Amor a primera birra',una ruta de cerveza artesana para los pueblos segovianos

La Diputación de Segovia vio en 'Amor a primera birra' un formato para incentivar ferias de cerveza en los pueblos y ofrecer un escaparate ... a los productores. «Es un producto muy nuestro, artesano, de kilómetro cero. Somos la provincia que más cerveceros artesanales tiene por número de habitantes», presume la diputada de promoción provincial y desarrollo rural sostenible, Magdalena Rodríguez. Una fórmula que comenzó en 2024 y ha crecido este año hasta los pueblos: Abades, San Cristóbal de Segovia, Riaza, Rapariegos, Prádena y La Lastrilla, la única aún pendiente de celebrar.

No solo es una ruta, sino que da a los expositores un espacio en las ferias que la marca Alimentos de Segovia celebra en otros lugares. Además de dar a los ayuntamientos la posibilidad de sumar la cerveza al programa provincial de catas, de tal forma que complemente a otros productos, por ejemplo, embutidos.

Todo empezó con un sondeo a los municipios. Cuando dan el visto bueno, la Diputación pregunta a cada ayuntamiento cuántos cerveceros quiere en su feria. «En los pueblos pequeños, si van muchos, no venden; es mejor que vayan menos y vendan más». Entre las propias marcas se autogestionan, de tal forma que las seis ferias cuenten con tres cerveceras, una oferta que algún pueblo ha complementado con alguna de provincias limítrofes.

Los socios de Alimentos de Segovia complementan la propuesta con tapas, bocadillos o albóndigas. Quizás la gran feria es la de San Cristóbal, por tamaño, tradición y la población que tiene a tiro de piedra. Esa es la cita obligada para casi todas.

Rodríguez es optimista a la hora de sumar más municipios en futuras convocatorias. «Hay algunos que no acaban de animarse por miedo a competencias con los bares que tienen». Un argumento ante el que tiene réplica. «Intentamos que sean fechas que no perjudiquen a la hostelería». Y los consumidores que suma el evento, con varios grupos de música. «Si no, a lo mejor la gente no saldría de casa. Gracias a que hay ambiente en la plaza, a lo mejor alguno va y se queda en el bar. No perjudica para nada a los establecimientos habituales, sino todo lo contrario, crea sinergias».

Lo cierto es que el sector puede esgrimir un carácter provincial. «Están repartidas por todo el territorio. Si algo en su entorno, las cerveceras se obligan a ir». Un impacto económico que Rodríguez defiende. «Estas empresas generan puestos de trabajo, que suelen ser del medio rural y fijan población. Al final, todo suma».

Ella no ve demasiados contras, como el consumo de alcohol o la generación de residuos. «Vendemos el eslogan del consumo responsable. Y con las cervezas artesanas, no te puedes tomar 17. La gente es consciente y cuando va a un evento de estos, como mucho, toma una de cada».

Más que una fiesta de pueblo, describe un evento gourmet, donde casi se compra más cerveza para llevarse a casa. «Es para darse a conocer y pasar un día diferente en un pueblo que, si no, no tendría fiesta». Un perfil de público que define como heterogéneo. «Un poco de todo, gente de cualquier edad. Te puedes encontrar a alguien de 70 u 80 años probando a una cerveza y otros de 20. También es habitual que vayan vecinos de los pueblos de alrededor». Otra forma de hacer comarca. no sobra agenda en los pueblos.