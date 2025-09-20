Segovia se queda sin la feria de la cerveza que reunió a 25.000 personas en 2024

La Federación Empresarial Segoviana (Fes) no celebrará este año el OktoberFes tras tres ediciones en el paseo del Salón. Así lo ha confirmado su presidente, ... Andrés Ortega, que enmarca la decisión en la propia naturaleza de la entidad y en el objetivo con el que nació el festival: «Básicamente no somos un promotor de eventos. Hicimos el OktoberFes para promocionar las cervezas artesanales de Segovia, una de las provincias con más fábricas. Lo hemos hecho tres años con un éxito total y consideramos que ese objetivo está cumplido».

Ortega señala que el parón obedece al esfuerzo personal y económico que supone para una organización que no se dedica a organizar eventos: «Las tres semanas anteriores son de un trabajo muy intenso. Somos una organización empresarial, no un promotor de espectáculos. Hay gente que se dedica a eso. Si nos llaman, les ayudaremos, pero nuestro objetivo está cumplido; después de tres años, está más que bien cumplido por parte de la Fes», subraya.

El presidente de la patronal descarta cualquier polémica con el Ayuntamiento de Segovia en la decisión de no celebrar una cuarta edición del evento. «El Ayuntamiento no nos ha comentado nada. Nosotros lo hemos hecho siempre como Fes, de ahí el nombre. No nos han dicho si están interesado o no en hacerlo este año. No hay ninguna polémica», afirma. En las ediciones anteriores, explica, el Consistorio cedió el espacio, «lo correcto y lo normal», sin ir más allá.

De cara al futuro, la Fes no cierra la puerta a un regreso del OktoberFes, aunque con otro ritmo: «Este año hemos decidido no continuar. Nos estamos planteando hacerlo cada dos años por el esfuerzo que requiere para una organización que no se dedica a organizar eventos». En ese eventual escenario, avanza, hablarían con el Ayuntamiento para que «se involucre», aunque subraya que la idea «está en una fase muy embrionaria».

El OktoberFes nació en Segovia en 2022 inspirada en la popular fiesta popular que se celebra en Alemania cada décimo mes del año. El evento, que juega en su nombre con la siglas de la Federación Empresarial Segoviana, fue de las primeras citas que se celebró en el paseo del Salón y sirvió de ejemplo para iniciativas como la feria de la hamburguesa o la Feria de Día durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Según la Fes, en la edición celebrada durante el primer fin de semana de octubre de 2024 pasaron por el paseo del Salón más de 25.000 personas para disfrutar de las cervezas artesanas de Segovia.