Celebración del OktoberFes el pasado otoño. Antonio de Torre

Segovia se queda sin la feria de la cerveza que reunió a 25.000 personas en 2024

La Fes achaca la suspensión al esfuerzo que supone su organización y a que el objetivo de promocionar las cervezas artesanas está más que cumplido

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:42

La Federación Empresarial Segoviana (Fes) no celebrará este año el OktoberFes tras tres ediciones en el paseo del Salón. Así lo ha confirmado su presidente, ... Andrés Ortega, que enmarca la decisión en la propia naturaleza de la entidad y en el objetivo con el que nació el festival: «Básicamente no somos un promotor de eventos. Hicimos el OktoberFes para promocionar las cervezas artesanales de Segovia, una de las provincias con más fábricas. Lo hemos hecho tres años con un éxito total y consideramos que ese objetivo está cumplido».

