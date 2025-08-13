Los arquitectos quieren que Segovia aproveche el crecimiento demográfico de Madrid

El Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia (Coaseg) ve en la expansión demográfica del área metropolitana de Madrid una oportunidad estratégica para el crecimiento ordenado ... de la provincia. Así lo manifestó en la reunión mantenida con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el diputado de Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, encuentro con el que la nueva directiva del colegio concluye su ronda de reuniones institucionales.

La delegación de arquitectos, encabezada por su presidente, Alberto López, presentó sus propuestas para que Segovia esté en condiciones de absorber parte de la población que podría desplazarse fuera de Madrid en los próximos años. El objetivo es convertir ese posible flujo migratorio en un motor de desarrollo económico y social, sin perder de vista la sostenibilidad ni la identidad territorial.

El colegio afirmó ser consciente de que el acceso a la vivienda es hoy uno de los principales retos de España, con precios tensionados por la alta demanda y una oferta limitada. En este contexto, apuntaron que Segovia podría beneficiarse de su cercanía a Madrid siempre que cuente con un parque de vivienda suficiente y bien planificado.

Para ello, el defendieron una coordinación estrecha entre administraciones y valoró positivamente los programas de vivienda protegida, rehabilitación y alquiler social que ya desarrollan la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León. Sin embargo, pidió a los ayuntamientos liberar suelo para nuevas promociones y alertó sobre un problema añadido: la escasez de mano de obra cualificada en construcción, que amenaza con ralentizar proyectos y con la pérdida de oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

La preparación para este crecimiento poblacional también pasa, según el Colegio de Arquitectos de Segovia, por un planeamiento urbanístico actualizado y coherente. En este sentido, informaron sobre la creación de un grupo de trabajo que presentará alegaciones y sugerencias al documento de planeamiento en exposición pública que afecta a más de la mitad de los municipios segovianos y que fue presentado por la Junta el psaado mes de junio.

Para el resto de localidades, muchas con normas urbanísticas de más de 20 años, el colegio pidió ayudas y subvenciones que permitan revisarlas, adaptándolas a la realidad económica y social actual.

Vial a Segovia-Guiomar

Los arquitectos segovianos señalaron que la oportunidad de atraer nuevos residentes desde Madrid también depende de la calidad de las conexiones. Por ello, en la reunión se debatió sobre la mejora del acceso a la estación del AVE Segovia-Guiomar y su integración con la capital y el resto de la provincia. Como ya había trasladado previamente a otras administraciones, el organismo presidido por Alberto López planteó la posibilidad de priorizar alternativas como el desdoblamiento de la CL-601 entre Segovia y La Granja a la construcción de dos viales desde la carretera. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, recordó que la vía es autonómica y que el vial proyectado por la institución provincial desde la glorieta de Peñas del Erizo se presentó en 2022.