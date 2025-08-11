El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Benito Salamanca se dirige al público. Mónica Rico

Ana Benito Salamanca ya es oficialmente la corregidora de las fiestas de Cuéllar

La joven recibió la montera de manos de su antecesora en un emotivo acto celebrado en el castillo durante el Festival Nacional de la Jota

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:54

La joven Ana Benito Salamanca ya es, de forma oficial, corregidora de las fiestas de Cuéllar 2025. Este sábado recibió la montera de ... manos de su antecesora, Jimena del Val, en un emotivo acto celebrado en el patio de armas del castillo durante el transcurso del Festival Nacional de la Jota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  4. 4

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  5. 5

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  6. 6

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  7. 7 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ana Benito Salamanca ya es oficialmente la corregidora de las fiestas de Cuéllar

Ana Benito Salamanca ya es oficialmente la corregidora de las fiestas de Cuéllar