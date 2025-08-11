Ana Benito Salamanca ya es oficialmente la corregidora de las fiestas de Cuéllar

La joven Ana Benito Salamanca ya es, de forma oficial, corregidora de las fiestas de Cuéllar 2025. Este sábado recibió la montera de ... manos de su antecesora, Jimena del Val, en un emotivo acto celebrado en el patio de armas del castillo durante el transcurso del Festival Nacional de la Jota.

La ceremonia, ya tradicional en el calendario festivo cuellarano, sirvió también para presentar públicamente a las madrinas y acompañantes de las peñas oficiales de la villa, quienes, junto a la corregidora, serán parte activa de las celebraciones de este año. Como marca la tradición, los miembros del Grupo de Danzas Villa de Cuéllar fueron los encargados de imponer las bandas a los nuevos representantes de las peñas. Poco después llegó uno de los momentos más esperados: el simbólico relevo entre corregidoras, con la imposición de la banda a Ana Benito y la entrega de la montera, «quizá la pieza más representativa del traje regional del cargo», tal como explicó el presentador del acto, Francisco Salamanca. «Gracias por estar aquí en este momento tan importante para nosotras», comenzó diciendo Ana Benito. Reconoció sentirse «llena de felicidad», asegurando que para una cuellarana «esto es lo más importante y especial que te puede pasar».

Festival Nacional de la Jota

La presentación de la corregidora coincidió con la celebración del Festival Nacional de la Jota, que llenó de música, baile y tradición el emblemático patio del castillo. El acto comenzó con el Grupo de Danzas Villa de Cuéllar, anfitrión del evento, que rescató para la ocasión los trajes de danza de la cofradía del Niño de la Bola, ya en desuso desde hace años. Interpretaron piezas como La Entradilla o la Jota de la Cruz de Carbonero el Mayor, una de las más antiguas de Castilla y León.

A continuación, subió al escenario la Agrupación Folklórica Reino de Castilla, de Palencia, nacida en los años 70 y consolidada desde 1982. Su repertorio ofreció un recorrido por las comarcas palentinas con danzas como el Baile de Brañosera o la jota popular de Saldaña, La Saldañesa, acompañadas por trajes representativos de gala, labranza o montaña, todos con su característica banda dorada.

El folklore valenciano también tuvo su espacio gracias al grupo L'u i Dos de Torrent de Llar Antonià, llegado desde la localidad de Torrent. Su cuerpo de baile y su rondalla, con instrumentos de cuerda, viento y percusión, presentaron ocho bailes tradicionales –jotas, boleros, danzas y mazurcas– de distintas comarcas, con un mensaje claro: mantener viva la cultura popular de su tierra. El público les brindó un caluroso aplauso en solidaridad con los vecinos de la zona afectados por la dana de hace unos meses.

Como cierre, el grupo local volvió al escenario para ofrecer un repaso al folklore segoviano con piezas como Habas Verdes, el típico baile de rueda, la Jota de San Antonio de Arroyo de Cuéllar, la de los Criberos de Cantalejo, y finalmente, Coplas de la Tía Polvorera, Los Novillos y el 'A por ellos', que puso el broche final a una velada que ya anuncia la llegada de las fiestas grandes de la villa.