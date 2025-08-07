El 'A por ellos' de Cuéllar se aprende bailando Más de 150 personas se suman a un taller popular para aprender el himno festivo cuellarano

Una «locura colectiva». Así definió Elena Núñez la chispa que encendió una de las iniciativas más entrañables y vibrantes del verano cuellarano: un taller gratuito de baile tradicional para que vecinos de Cuéllar y su comarca aprendan los pasos del emblemático 'A por ellos'. Su objetivo, sencillo y potente: que todos puedan bailarlo «correctamente» durante las fiestas, especialmente en el icónico baile de rueda que recorre cada mañana las calles antes del encierro.

La idea, surgida el año pasado mientras Núñez intentaba seguir el ritmo en plena fiesta, la llevó a recordar con humor cómo algunos se movían como si hubieran nacido con la música en las venas, mientras otros, como ella, simplemente esperaban «no atropellar a nadie». Lo que empezó como una reflexión se convirtió en un movimiento vecinal cuando Elena pidió ayuda a Maru González, quien a su vez convocó a Mari Carmen Riesgo, su profesora de danza tradicional desde niña.

El resultado fue inmediato: más de 150 personas acudieron a la primera sesión, celebrada en la Huerta de la Alegría, convirtiendo el taller en una fiesta comunitaria donde se mezclaron generaciones, estilos y niveles. Antes de comenzar, Núñez agradeció a quienes han mantenido viva esta tradición a lo largo de los años, y recordó que el objetivo principal es aprender y disfrutar. «Ojalá que el baile de rueda nos una aún más», expresó emocionada.

Al principio, Riesgo tuvo ciertas reservas. Como defensora del carácter popular y espontáneo del folklore, no le convencía la idea de coreografiar algo que nunca fue escrito ni regulado. «En el baile tradicional, todo vale y todo está bien», señaló. Pero cambió de opinión al ver la oportunidad de difundir no solo los pasos, sino también el origen del 'A por ellos', su estructura musical y su autor.

Porque sí, aunque muchos lo confunden con una jota, el 'A por ellos' son en realidad seguidillas con partes de fandango, y su autor fue el músico cuellarano Cecilio de Benito, nacido en 1869. La melodía, que forma parte del alma festiva de Cuéllar, se remonta a tiempos en los que la letra original -«A por ellos, a por ellos, a por ellos que se van; unos están en La Vega, y otros en El Quemadal»- ya era coreada mientras se acudía a buscar los toros, del brazo, como se hace hoy en los pasacalles hacia la plaza.

Riesgo explicó cómo estas 'Seguidillas cuellaranas' fueron ampliadas por Cecilio de Benito con nuevas letras y cómo el baile combina pasos de diferentes estilos, adaptados a cada tramo de la canción. El resultado: una coreografía sin reglas fijas pero con alma colectiva.

Durante la sesión se propuso bailar en sentido contrario a las agujas del reloj, en línea con el recorrido hacia la plaza de toros. Aunque sin rigideces: «No tiene que ser nada formal. Es la teoría que tenemos nosotros y si os parece bien, lo aplicamos», apuntó Riesgo, siempre con una sonrisa.

Con las explicaciones dadas, llegó el momento de la práctica. Al son del 'A por ellos', que sonó varias veces en la Huerta de la Alegría, los asistentes formaron un gran corro. En el centro, Maru González y Mari Carmen Riesgo guiaban los pasos: las seguidillas con el estribillo típico de la jota, y el fandango con variaciones abiertas a la improvisación. Los cuerpos se movían, los pies marcaban el ritmo y la tradición cobraba vida al calor del entusiasmo vecinal.

La iniciativa, que ha desbordado todas las previsiones, volverá a repetirse el próximo lunes 18 de agosto a las 21:00 horas, nuevamente en la Huerta de la Alegría. Será gratuita y abierta a todas las edades, con el mismo espíritu inclusivo y festivo que ha marcado esta «locura colectiva» convertida en revolución cultural. Una propuesta que demuestra que en Cuéllar, la tradición no solo se respeta, sino que se baila, se comparte y se reinventa entre todos.

