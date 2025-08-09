El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos para extinguir el conato de incendio de este sábado en Cuéllar. M. R.

Controlan en menos de una hora un conato de incendio en Cuéllar

El fuego se ha producido en la zona de La Corredera, cerca del río Cega

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:34

La rápida intervención de los servicios de extinción permitió controlar en menos de una hora el incendio declarado este sábado por la tarde en la ... zona conocida como La Corredera, próxima al río Cega y al pinar de Villa, en el término municipal de Cuéllar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  3. 3 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  4. 4

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  5. 5 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  6. 6

    Un incendio entre la VA-30 y la vía del tren en Arca Real deja una gran columna de humo en Valladolid
  7. 7

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  8. 8

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  9. 9

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  10. 10 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Controlan en menos de una hora un conato de incendio en Cuéllar

Controlan en menos de una hora un conato de incendio en Cuéllar