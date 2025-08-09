Controlan en menos de una hora un conato de incendio en Cuéllar

La rápida intervención de los servicios de extinción permitió controlar en menos de una hora el incendio declarado este sábado por la tarde en la ... zona conocida como La Corredera, próxima al río Cega y al pinar de Villa, en el término municipal de Cuéllar.

El fuego se detectó a las 15:52 horas y fue dado por controlado a las 16:47, según informa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El origen de las llamas se encuentra todavía bajo investigación.

Ampliar Un agente forestal observa parte de la superficie quemada. M. R.

En las labores de extinción participaron cerca de una decena de medios, entre ellos dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos brigadas helitransportadas y un helicóptero. También intervinieron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Villa y Tierra, Guardia Civil y personal forestal.

Las llamas afectaron a menos de una hectárea, por lo que el incidente se considera un conato de incendio. La superficie dañada incluye pino albar, pino resinero y terrenos de labor en barbecho.

La zona, de alto valor natural por su masa forestal y su proximidad al cauce del río Cega, ha sufrido en otras ocasiones episodios similares durante los meses de verano. Se trata del segundo incendio del verano en la zona, tras el que se produjo el 14 de julio entre Cuéllar y Frumales que afectó a más de 40 hectáreas.