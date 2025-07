Ana Benito Salamanca, elegida corregidora de las fiestas de Cuéllar

Las fiestas de Cuéllar, que se celebrarán del 30 de agosto al 4 de septiembre, ya tienen a su nueva corregidora: Ana Benito Salamanca. ... La joven cuellarana, de 21 años, ha sido elegida por sorteo, el método que el Ayuntamiento emplea desde hace cinco años para designar a la representante principal de la juventud durante los festejos. En esta ocasión, podían participar las nacidas en 2004, y un total de nueve jóvenes presentaron su candidatura para vivir las fiestas desde una perspectiva única.

El sorteo tuvo lugar en un acto celebrado en la sala cultural Alfonsa de la Torre, donde el alcalde, Carlos Fraile, mostró su emoción por el momento. «Es una de las figuras más queridas por todos los cuellaranos», destacó, al tiempo que deseó suerte a todas las participantes. Fraile reconoció también estar nervioso, reflejando la importancia simbólica que tiene esta elección para el municipio.

La concejala Raquel Gilsanz, responsable de coordinar el proceso y futura encargada de planificar las actividades con la corregidora y sus damas, fue quien explicó la mecánica del sorteo. Las papeletas, con los últimos números del DNI de cada participante, fueron introducidas en una urna. La mano inocente fue la de Jimena del Val, corregidora de las fiestas del año pasado, quien extrajo la papeleta ganadora. Los últimos dígitos del documento de identidad que aparecieron correspondían a Ana Benito, que reaccionó con un tímido 'yo' entre los aplausos de los asistentes.

Visiblemente emocionada y aún nerviosa, Ana recibió las felicitaciones del público y posó para las primeras fotografías. Más tranquila, expresó su ilusión por representar a su quinta y a todas sus amigas. «Desde pequeña, ver a la corregidora y a las damas en el balcón me hacía mucha ilusión. No estaba segura de presentarme, pero pensé que no podía dejar pasar esta oportunidad. Es algo que se vive una sola vez y va a ser muy especial».

Ana estudia Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Valladolid y forma parte de la peña oficial El Soto, con la que ha vivido intensamente las fiestas en años anteriores. Por eso, representar a la juventud de Cuéllar desde un papel tan destacado le genera aún más emoción. «Sé que este año será distinto, pero es solo uno en toda la vida. Es algo único, y por eso me apunté. Muy poca gente puede vivirlo así», afirmó.

Ahora, Ana deberá elegir a las damas que la acompañarán durante las fiestas, una decisión que no le resultará fácil. «Querría que todas mis amigas lo fueran, pero evidentemente no se puede. Va a ser una decisión complicada», señaló.