Víctor Orta: «No me gusta que el mercado siga abierto»

Víctor Orta ha comparecido en rueda de prensa tras la presentación oficial de Mohamed Jaouab como nuevo jugador del Real Valladolid, y ha dejado varias claves sobre el presente del club.

Sobre el triunfo ante el AD Ceuta en la primera jornada de Liga, ha asegurado que «este tipo de resultados solo pueden ayudar, dar confianza al equipo, al club, al entrenador y a todos», aunque rápidamente ha querido frenar las ilusiones ligándolas al mercado: «No me gusta que el mercado (de fichajes) siga abierto. Creo que ya todos estamos acostumbrados a que empiece la competición y haya dos semanas de mercado más o menos, así que a vivir con ello, aunque sea para mí algo que desvirtúe y genere más problemas que soluciones».

Sobre la salida de Iván Sánchez rumbo a Irán, Orta ha sido contundente: «Tenía una cantidad pendiente que ha cobrado íntegra y que, por tanto, afecta al límite salarial. Ojalá le vaya muy bien». En cuanto a la delantera, el director deportivo ha insistido en la paciencia con los jóvenes Arnu y Jorge Delgado: «Quedan 41 jornadas. Son chicos jóvenes, están sumando en los entrenamientos. Seguro que van a tener su oportunidad y nos van a poder ayudar y hacer sumar».

Posibles salidas

El tema de las salidas también ha salido a debate. Orta admite que casos como los de Amallah o Javi Sánchez dependen de cláusulas que les permiten moverse por su cuenta. «Tienen unas cláusulas que le pueden permitir tomar decisiones unilateralmente. Nosotros tenemos poca influencia en su salida. Me consta que ellos están viendo posibilidades que le puedan ayudar en su carrera deportiva. Estamos esperando novedades por parte de sus representantes. En el caso de Javi Sánchez, está claro que si se queda va a ser jugador más. Amallah tiene mucha más voluntad para salir, también por el tema del Mundial».

Otro nombre clave: Chucky. Aquí el director deportivo no duda: «Es un patrimonio absoluto y un valor incalculable para el Real Valladolid. Tiene que ser un líder dentro y fuera del campo. El club va a hacer el esfuerzo necesario en poder renovar su contrato cuando acabe el mercado».

Respecto a las necesidades tácticas, ha sido diplomático. El míster pidió un mediocampista mixto para poder jugar con un 4-4-2, y Orta lo ha explicado sin rodeos: «La comunicación con el entrenador es diaria. Tenemos prioridades claras: puede ser ese mediocentro o un jugador de banda. Si se produce la salida de Mamadou Sylla, ejecutaremos primero la prioridad que consideremos más adecuada».