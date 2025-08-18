El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Mohammad Reza Saket, presidente del Sepahan, posa junto a Iván Sánchez.

Iván Sánchez se cansa de esperar por ofertas en España y recala en la liga iraní

El exfutbolista del Real Valladolid, pretendido por el Granada de Pacheta, firma por dos temporadas con el Sepahan SC

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:58

El exfutbolista del Real Valladolid Iván Sánchez fue presentado este lunes como nuevo jugador del Sepahan SC de la liga iraní. En las últimas semanas se barajaba la posibilidad de que recalara en algún club de la Segunda española, pero finalmente el jienense ha aceptado la suculenta oferta que le había llegado desde Irán y jugará allí las dos próximas temporadas.

Iván Sánchez, 32 años y jugador del Real Valladolid en las cuatro últimas temporadas (recaló a Zorrilla en enero de 2022), se cansó finalmente de esperar una oferta que le encajara para continuar en España y se decantó por la liga iraní. La mayoría de clubes españoles están teniendo serias dificultades para inscribir jugadores. De hecho, Pacheta quería contar en Granada con Iván Sánchez, pero los problemas que está teniendo el club nazarí para inscribir jugadores -no pudo inscribir en el debut a fichajes como Faye, José Arnaiz, Pascual y Hormigo- le retiraron de la puja.

