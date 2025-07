«Hemos reseteado todos, se respira otro ambiente con la nueva propiedad»

Juanmi Latasa afronta su segunda temporada en el Real Valladolid en un momento clave de su carrera. Después de un año complicado a nivel colectivo ... y personal, el delantero encara el nuevo proyecto blanquivioleta con Guillermo Almada al mando, un vestuario en reconstrucción y el objetivo de devolver al club a Primera. En Santiago de Chile, donde el equipo realiza parte de su pretemporada, hablamos con él horas antes de emprender el camino de vuelta sobre el presente, el aprendizaje del pasado y los retos que vienen.

Juanmi Latasa (Madrid, 2001) habla de reseteo, admite que el año pasado jugó partidos lesionado que no debió jugar, y asegura que ahora se respira un ambiente completamente distinto con la nueva propiedad. El sábado marcó en el segundo amistoso ante el Colo Colo antes de posar sonriente con el Trofeo Desafío Centenario Copa Jetour.

- ¿Qué sensaciones le deja este periodo de pretemporada en un escenario tan diferente?

- Yo ya había vivido lo de estar de pretemporada lejos con el Real Madrid, dos pretemporadas fuera de España, en Estados Unidos Y es diferente, pero es bonito, a mí me gusta. Sales un poco de la rutina del día a día habitual. Es increíble el respeto y el cariño con el que nos han tratado, sobre todo como nos ha recibido aquí todo el Colo-Colo, cómo viven ellos el fútbol y ha sido una experiencia muy bonita.

- Nueva temporada, nuevo entrenador, nueva categoría,… ¿cómo está siendo el mensaje inicial de Almada al vestuario?

- Sí, es nuevo todo. Estamos muy motivados con un nuevo año. Con el nuevo míster, con la nueva directiva,... Creo que se está viendo un gran cambio de momento y estamos muy ilusionados.

- ¿Qué le pide Almada como delantero?

- Es un míster muy exigente con el que hay que estar muy atento a todos los detalles. Exige mucho a los jugadores y a mi eso me gusta. A los delanteros nos pide que empecemos nosotros la presión. Ahora toca cargar pilas. Estamos entrenando mucho, pero entrenamientos de calidad, y creo que nos va a ir muy bien.

- ¿Qué facetas quiere potenciar de su juego?

- Ahora estamos jugando dos delanteros y nos pide que nos ayudemos mucho mutuamente.

- ¿Prefiere jugar solo arriba o con un compañero en punta?

- He jugado de las dos maneras. En el Real Madrid jugaba más solo y en el Getafe jugábamos mucho con dos delanteros, con Mayoral, con Jaime Mata… A mi me gusta estar acompañado y tanto Marcos André como Sylla son perfiles diferentes, incluso Jorge [Delgado], Arnu,… somos todos delanteros muy distintos y creo que nos complementamos bien. De todos creo que soy el más delantero centro y el resto son más móviles, y eso es lo que de momento hemos trabajado.

- Es una pieza importante del equipo, de los fichajes más caros del club en su historia. ¿Cómo afronta este reto tan importante como es un ascenso?

- Sí, está claro que tengo esa responsabilidad y además después de todo lo que pasó el año pasado. Obviamente tengo ganas de demostrar que lo puedo hacer bien.

- ¿Supone ya mucha presión hablar de esto en verano o cree que es bueno que sea así?

- La presión es un privilegio. La gente confía en mi, confía en nosotros y yo creo que todo el mundo sabe que el Real Valladolid va a estar ahí, y estamos trabajando para ello. Se está haciendo un buen equipo y, como digo, la presión la entiendo y es bonita.

- Dice que la gente confía en usted pero, ¿cuánto confía usted en sí mismo?

- No me gusta hablar de números, de goles, solo espero que sea un gran año.

- En una temporada tan mala como fue la anterior, ¿quién fue su punto de apoyo fuera del fútbol?

- Gracias a Dios tengo a mi familia y amigos de toda la vida que siempre me apoyan. El año pasado fue muy difícil y muy duro, y me apoyé en mi gente, que es con quien de verdad estoy bien y se lo agradezco.

- ¿Le gusta tener amigos dentro del vestuario o prefiere que sean compañeros y así separar trabajo de la vida personal?

- Creo que es totalmente necesario que haya buen ambiente en la plantilla y este año lo hay con Iván (Alejo) que ha venido y es muy divertido, y tenemos un buen grupo de gente, y además joven, y es lo importante. De los nuevos jugadores que han llegado no conocía a ninguno personalmente.

- ¿Qué dorsal va a llevar esta temporada?

- Aún no lo sabemos… de momento sigo con el 14.

- Con Almada ya serán cuatro los entrenadores que ha tenido en el Real Valladolid. ¿Qué opinión le merece cada uno?

- Sí. Empecé con Paulo Pezzolano al que agradezco mucho su confianza ya que apostó por mi aunque con la situación que había no pudimos estar demasiado tiempo; luego vino Diego Cocca, y yo en ese momento estaba lesionado con un problema de la espalda y no pude tener la oportunidad para aprovecharla; y con Álvaro (Rubio) creo que tuve mis mejores momentos, ya totalmente recuperado, y teniendo esa continuidad que no había tenido hasta ese momento. Y ahora con el nuevo míster muy bien, es muy exigente. Si tengo que decir un adjetivo es que es muy intenso. A mi me gusta tener entrenadores de estas características como Raúl [González], Bordalás… que exigen mucho al jugador y creo que puede venir muy bien al equipo.

- ¿Y cuál es la diferencia entre Almada y los anteriores tres entrenadores?

- Te diré que es el más intenso. Eso seguro.

El año pasado «Jugué partidos muy mermado y quizás no debería haberlos jugado, pero quise estar y eso al final se nota porque no me recuperé bien»

- En cuanto a su rendimiento, la temporada pasada fue de menos a más, hubo que esperar a mitad de temporada para rendir mejor.

- Sí, la famosa adaptación, ya que a mi llegada me costó mucho y luego los problemas de espalda. También es cierto que jugué partidos muy mermado y quizás no debería haberlos jugado, pero quise estar y eso al final se nota porque no me recuperé bien del todo y no me encontré al cien por cien conmigo mismo.

- ¿Va a echar de menos a Moro como jugador que siempre busca llegar a línea de fondo y asistir a los delanteros?

- Raúl es un muy buen jugador, creo que lo demostró durante la temporada pasada y era el jugador más decisivo que teníamos. Pero este año tenemos grandes extremos. Amath está demostrando un gran nivel en pretemporada, Stipe el otro día estuvo muy bien y estoy seguro que con los que tenemos y con los que puedan llegar, si la dirección deportiva así lo cree, pues tendremos esas bandas que necesitamos los delanteros porque dependemos de ellos para marcar goles.

- El refranero castellano dice que 'agua pasada no mueve molino', pero hay otro que indica que 'de los errores se aprende'. Después de un año tan duro, ¿qué cambia en la cabeza y en la preparación de un futbolista para afrontar un reto como este?

- Hemos reseteado todos al cien por cien. Se respira otro ambiente totalmente diferente desde el día uno con la nueva propiedad, el nuevo míster, la gente nueva que ha llegado y estamos muy ilusionados. Hemos hecho borrón y cuenta nueva, y estamos todos muy enfocados en el objetivo. Creo que esa es la clave de este año.

Ampliar Latasa posa en el hotel de concentración en Santiago de Chile. R. García

- Hablando de resetear, ¿qué partido borraría del año pasado si pudiera?

- Borraría muchos. Pero el del día del Atlético de Madrid en casa fue muy triste, o por ejemplo el del Getafe que nos vimos muy por debajo del nivel que hay que dar en Primera División.

- Precisamente ese partido contra el Getafe en Valladolid, lo que ocurrió en el banquillo,…

- Ya lo dije desde que pasó, este tema está zanjado. Luis y yo hablamos y no tengo nada más que comentar.

- Para terminar, ¿qué mensaje le lanza a la afición?

- Sí, que estamos al tanto de todo, de la campaña de abonados, y es bonito que la gente esté con nosotros. Y yo personalmente tengo ganas de vivir un gran año en el Real Valladolid. La gente vuelve a estar muy metida con el equipo, y parece que ellos también han hecho borrón y cuenta nueva. Se lo agradecemos y les pedimos que estén con nosotros porque puede ser un año muy bonito si estamos juntos. Tengo ganas de ver el José Zorrilla lleno.