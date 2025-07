Luis Pérez, sobre Latasa: «Me dijo: 'estás en el banquillo porque eres un cagón con la ansiedad'»

Luis Pérez da su versión sobre el incidente que protagonizó con su entonces compañero Juanmi Latasa en el Real Valladolid y también sobre la difícil ... situación que vivió durante muchos meses con una parte de la afición blanquivioleta. En una larguísima entrevista en el pódcast 'El Hombre Descalzo', el ya exfutbolista del Pucela revela cuál fue la frase concreta que le hizo saltar tratar de golpear a Latasa en el banquillo durante el partido del Real Valladolid ante el Getafe del pasado 6 de abril. En el tramo final de la charla de casi dos horas y 45 minutos, el futbolista utrerano explicó que Latasa criticó un pase de otro compañero y que él le replicó que se callara porque el equipo iba perdiendo por 0-3. «Él me respondió: 'estás tú para hablar, Luis'. Entonces, se tapa la boca y me dice: 'Estás en el banquillo porque eres un cagón con la ansiedad'».

Esa frase creó «fuego» en el interior de Luis Pérez, que ya vivía con una ansiedad constante por su turbulenta relación con una parte de la hinchada blanquivioleta, y que había tenido episodios como un desmayo tras el partido contra Las Palmas. «Me había visto desmayarme delante de él, la ansiedad que había tenido... En ese momento le quería 'matar'. No era consciente de que las cámaras me estaban grabando. Él es un niño y quizá no lo entendiese, pero no me puede atacar con eso».

«Soy el primero que sabe que la reacción está mal, pero también se tiene que saber lo otro», defiende Luis Pérez, que también relata que aclaró el asunto con Latasa a los quince minutos en el vestuario, donde hablaron de la «situación» y la dieron por zanjada. «Entiendo que él no ha pasado por la ansiedad y pueda decirlo. Luego pidió disculpas, pero las consecuencias siguen estando ahí por mucho que tú hayas perdonado a ese chaval o se haya solucionado el tema».

Durante la charla, Luis Pérez profundiza en los hechos que agravaron la mala relación con una parte de la hinchada blanquivioleta y explica que, aunque entiende las críticas futbolísticas, rechaza los ataques personales recibidos contra él y contra su familia. «Yo soy una persona cualquiera, el fútbol es un trabajo como otro. Yo no soy más que nadie por ser futbolista, siempre me hartaré de decirlo y la gente de mi pueblo, cualquiera que le preguntes te va a decir lo mismo, sigo siendo el mismo de toda mi vida».

El lateral explica que el término 'Mululu', con el que aficionados del Pucela se han dirigido a él de manera despectiva y recurrente, se originó cuando él mismo lo utilizó en una partida 'on-line' del Call of Duty, para referirse a los 'haters' que entraron en la emisión a escribir comentarios en su contra. «Era una minoría no toda la afición, porque yo a Valladolid lo quiero increíble. Siempre lo he especificado: estoy súper agradecido al Valladolid y quiero al club increíblemente».

Luis Pérez trató de ponerse una «coraza» emocional para soportar el divorcio creciente y recuerda un partido en el que recibió muchos silbidos y empezó a reírse «como diciendo, ¿en serio?». «Por dentro, me estaba reventando», agregó. También recordó episodios como el que le llevó a encararse con un aficionado que le increpaba en Zorrilla (en una situación por la que los dos se disculparon posteriormente) y el amago de bajarse los pantalones ante una parte de la grada en otro choque

Tras los encontronazos previos, el lateral confiaba en que el ascenso de 2024 limase todas las asperezas previas. «Pedí perdón delante de la Plaza Mayor entera. Y dije que quería mucho a Valladolid y a su afición, y que debíamos remar todos juntos. Pensaba que se iba a acabar ahí».

Sin embargo, todo fue de mal en peor y en el desplazamiento a Vallecas para jugar ante el Rayo, a los familiares de Luis Pérez les asignaron asientos junto a los seguidores pucelanos desplazados, algunos de los cuales se dedicaron a insultar repetidamente al futbolista. «Me tocó hablar en el micrófono de DAZN y dije lo que pensaba: que no es normal que tu propia afición, una minoría especifiqué luego, se metan conmigo y esté en contra del equipo».

Luis Pérez relata otro episodio en el que llamó a la Policía después de que «cinco o seis chavales» de unos 15 años le increpasen en la puerta de su casa cuando salió a tirar la basura y lanzasen piedras contra su domicilio, algo que también puso en conocimiento del club. Dos días más tarde (16 de febrero de 2025), llegó el partido contra el Sevilla. ·Ese día mi cabeza dijo 'hasta aquí'. Entré en el vestuario llorando a mares. Mis compañeros me preguntaron que qué me pasaba. Y les dije que tenía mucha ansiedad y que no podía más».

«Yo no he hecho vida en seis meses en Valladolid. He estado encerrado. Vas a comprar y te encuentras a un niño que te grita 'Mululu', de lejos…». «Todavía estoy en proceso de sanar porque ha sido una herida gorda. A mí me ha dado mucha pena irme así después de cinco años. Muchísimo. La gente se cree que me da igual, pero me ha reventado», añade en la entrevista.

El futbolista explica que fue él quien solicitó al Real Valladolid no jugar los partidos en Zorrilla por los «picos de estrés tan altos» que tenía y que empezó a rehuir el gimnasio y las comidas colectivas con el equipo por su bajo estado de ánimo. Luis Pérez, que asume equivocaciones en su comportamiento durante la última etapa en el Real Valladolid, considera que debía ofrecer su versión en esta larga charla en el pódcast 'El Hombre Descalzo' para que se conozca su «verdad». «El mejor consejo que me han dado es que no se puede controlar lo que no está en nuestra mano. Hay que afrontar las cosas cuando lleguen. Muchas veces vivimos en lo que va a pasar y no en el presente. Entonces, te entra la preocupación y no puedes hacer nada».