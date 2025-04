Latasa: «El incidente con Luis Pérez fue fruto de la tensión; todos estamos frustrados»

Juanmi Latasa da por «zanjado» el incidente que coprotagonizó en el banquillo junto a Luis Pérez durante el partido ante el Getafe del pasado 6 ... de abril. El delantero entiende que la discusión y el intento de agresión de su compañero tras el intercambio dialéctico «es un tema que ya ha tenido demasiada repercusión» y que quedó zanjado entre los protagonistas «a los cinco minutos literalmente», antes de que el Real Valladolid abriese un expediente disciplinario a ambos, solventado finalmente con multas económicas.

El asunto gravitó durante la rueda de prensa que Latasa ofreció este martes en Zorrilla tras recoger el Premio Estrella Galicia al mejor jugador del Real Valladolid durante el mes de marzo. Latasa no entró a valorar el hecho de que él fuera el agredido y haya sido igualmente castigado: «Son decisiones que ha tomado el club y las respeto». Además, el delantero ahondó en las causas que llevaron a una trifulca con repercusión internacional y que tienen que ver con la aciaga temporada que protagoniza el Real Valladolid. «Obviamente, viene por ahí. Al final hay mucha, mucha tensión. Eso se ve. Somos compañeros. La imagen no es buena, pero es fruto de la tensión. Los jugadores estamos afectados por la situación. Sabemos de la dificultad y estamos frustrados. Todos queremos hacerlo lo mejor posible, pero todo resulta muy complicado cuando las cosas no salen. Eso frustra y hay mucha tensión».

Latasa admite que el «momento deportivo es muy complicado», con el Real Valladolid a punto de certificar ya su descenso matemático a Segunda, aunque él se haya ido «encontrando mejor» en los últimos partidos, en los que ha encontrado el camino del gol. Para el delantero, el equipo ya sólo puede agarrarse «a tratar de revertir un poco la imagen» y apuesta por «intentar ganar al Betis como sea» este jueves «porque la gente se merece acabar de una forma mejor». «Está claro que nos cuesta, pero lo intentaremos».

Una derrota o empate del Real Valladolid el jueves en el Benito Villamarín (21:30 horas) dejaría a los blanquivioleta en Segunda de forma matemática, aunque el descenso puede consumarse antes si Las Palmas gana a domicilio al Athletic el miércoles y el Girona puntúa en el campo del Leganés en la tarde del jueves. «El Betis está en un muy buen momento, seguramente en el mejor de la temporada, aspirando a 'Champions'. Sabemos que allí, con su gente, son muy fuertes. Tendremos que tratar de hacer nuestro partido. Nosotros no venimos en una buena dinámica y es una oportunidad para revertirla».

En el tramo final de Liga, el Real Valladolid puede convertirse en juez de otros descensos, ya que en las tres últimas jornadas se medirá a Girona, Alavés y Leganés, equipos implicados en la lucha por la permanencia. «Afrontaremos esos partidos igual que todos. Al final, aquí todos nos estamos jugando muchas cosas. Hay gente que acaba contrato, gente que queremos mostrar buena imagen. Todo el mundo se está jugando cosas y también la imagen ante nuestra afición. En esos partidos iremos igualmente a morir».

Juanmi Latasa no quiere pensar mucho ahora en la próxima temporada, en la que jugará en Segunda salvo que busque una salida del Real Valladolid de común acuerdo con el club. «Suena un poco a tópico, pero yo ahora pienso en el partido del jueves y en los últimos encuentros. De cara al año que viene, yo tengo contrato. Estoy comprometido. Habré estado más o menos acertado, pero yo siempre he demostrado que doy el cien por cien. Así me siento». Repreguntado si se quedaría a gusto en la categoría de plata con el Real Valladolid, Latasa respondió: «Bueno, tengo contrato. Claro que sí».