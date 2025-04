Las cuentas del inminente descenso matemático para el Real Valladolid

El descenso del Real Valladolid está cantado desde hace tiempo, pero tendrán que ser las matemáticas las que certifiquen el momento exacto de su defunción ... en la élite. Después de sumar un sólo punto de los últimos 36 posibles y con seis derrotas consecutivas en la mochila, el deceso blanquivioleta puede llegar el jueves en el Benito Villamarín ante el Betis (21:30 horas). Los números no engañan. El Pucela se encuentra a milímetros de despeñarse por el precipicio de manera oficial y sólo una victoria podría evitar el desenlace fatal esta misma semana, aunque incluso en el hipotético caso de ganar a domicilio, el descenso podría ya estar consumado minutos antes de jugar en Sevilla.

Veamos las cuentas. El colista Real Valladolid se ha quedado anclado en unos misérrimos 16 puntos y, en un ejercicio de improbable simulación, podría alcanzar los 34 puntos en las seis jornadas que quedan si de repente se pusiera a ganar todo, algo irreal en el plano futbolístico. En ese universo abstracto, el Pucela tendría la opción de sumar los 18 puntos restantes a los 16 que ya posee para llegar a esos igualmente paupérrimos 34 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas cuenta actualmente con 32 puntos y es el equipo que marca la línea de la permanencia. Por encima del club canario figura el Girona (34 puntos). Por debajo aparecen, ya en zona roja, el Deportivo Alavés (31) y el Leganés (29) junto al desahuciado Pucela (16).

Las Palmas visita este miércoles 23 de abril al Athletic Club en San Mamés (19 horas). Si los canarios ganasen este encuentro se pondrían con 35 puntos, una cifra a la que el Real Valladolid ya no podría llegar en ningún caso. Entonces habría que mirar al Girona, que visita al Leganés el jueves 24 a las 19 horas, en un duelo por la permanencia en el que pueden saltar chispas. Si los catalanes puntúan en Butarque pasarían también de la frontera de los 34 puntos. Una victoria o empate del Girona ante el Leganés, junto con un triunfo de Las Palmas en Bilbao, dejarían al Real Valladolid matemáticamente en Segunda, antes de que los pucelanos afrontasen su encuentro frente al Real Betis Balompié. El Pucela podría ganar a los verdiblancos, pero ya no tendría nada que hacer numéricamente porque se encontraría descendido antes de saltar al césped.

Si el Girona pierde ante el Leganés, el Real Valladolid pospondría su caída a la división de plata con una victoria en el Villamarín porque el cuadro blanquivioleta todavía debe enfrentarse a los gerundenses en la segunda vuelta, por lo que aún queda pendiente el factor de los enfrentamientos directos. Lo mismo sucede con el Alavés (31 puntos), el único equipo al que el Pucela ha sido capaz de ganar este curso a domicilio (2-3 en Mendizorroza) y al que debe medirse en Zorrilla en la penúltima jornada. Los vitorianos reciben a la Real Sociedad este miércoles a las 21:30 horas. Un triunfo local les colocaría con 34 puntos, la cifra máxima a la que puede llegar el Real Valladolid. Es decir, en ese plano de ensoñaciones matemáticas, el Pucela podría hipotéticamente igualar al Alavés y sobrepasarle gracias a los enfrentamientos particulares.

Si el Real Valladolid continúa con su tendencia actual de perder un partido tras otro, el descenso blanquivioleta quedaría certificado con una derrota ante el Betis el jueves, independientemente de lo que pase en otros campos. El equipo blanquivioleta seguiría con los 16 puntos y 15 por jugarse, por lo que ya sólo podría alcanzar los 31. Las Palmas y Girona quedarían fuera del alcance pucelano incluso si perdiesen sus partidos de esta jornada intersemanal ante Athletic y Leganés. De esta manera, resultaría matemáticamente imposible llegar al puesto decimoséptimo de la tabla. Una derrota en el Villamarín manda de cabeza al Real Valladolid a Segunda.

¿Pero qué sucede en caso de empate a domicilio frente al Real Betis Balompié? En ese caso, el Pucela sumaría 17 puntos, con 15 por jugarse, así que 32 sería su tope máximo en el escenario más idílico. Ya no podría alcanzar al Girona (34), pero sí igualar la puntuación actual de Las Palmas si los canarios ya no obtuviesen un solo punto más. Sin embargo, esto no resultaría suficiente para mantenerse en Primera porque el Pucela tiene perdidos los enfrentamientos particulares con los amarillos (derrota por 2-1 en el estadio de Gran Canaria y empate a uno en el José Zorrilla). El empate en el Benito Villamarín frenaría la racha de derrotas actual del Real Valladolid, pero le mandaría a Segunda igualmente.

En resumen, el Real Valladolid bajará matemáticamente si pierde o empata ante el Betis el jueves. Y descenderá también de manera oficial en el caso de que gane a los sevillanos, siempre que la UD Las Palmas se imponga al Athletic Club y el Girona puntúe ante el Leganés. La única opción para posponer una jornada más la inevitable caída a Segunda pasa por ganar al Betis y esperar que el Athletic no pierda en San Mamés contra Las Palmas o que el Leganés sea capaz de ganar en Butarque al Girona. Entonces, habría que esperar otra semana para certificar matemáticamente la hace tiempo inevitable defunción blanquivioleta en la élite.