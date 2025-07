Absuelto un joven acusado de violación en Medina tras cumplir 16 meses en prisión

El Norte Valladolid Lunes, 21 de julio 2025, 14:50 Comenta Compartir

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid ha absuelto a R. A. A. D., un joven de 24 años y de origen rumano, de los delitos de agresión sexual y de lesiones después de que fuera juzgado bajo la acusación de una violación a una mujer de 36 años el 11 de febrero de 2024 en Medina del Campo. Precisamente, el ahora absuelto ha permanecido en prisión provisional durante 16 meses por estos hechos, entre el 13 de febrero del pasado año y el 25 de junio de 2025.

La sentencia recoge como hechos probados que ese 11 de febrero de madrugada, el acusado acudió con un amigo a una discoteca situada en la plaza de Segovia de la citada localidad vallisoletana cuando, en un momento dado, comenzaron a hablar con un grupo de mujeres, entre las que se encontraba la víctima. En ese tiempo, se besaron e intercambiaron los teléfonos y el Instagram.

Cuando el establecimiento cerró, salieron juntos y se dirigieron al domicilio de la mujer y decidieron «de mutuo acuerdo mantener relaciones sexuales», según refleja la sentencia. Además, incide en que decidieron quedarse en el portal, donde comenzaron «a besarse y a tocarse», al encontrarse la hermana y la madre de la mujer en el interior de la casa.

En el mismo portal -recoge la sentencia- comenzaron a desvestirse parcialmente y R. A. A. D. intentó varias veces penetrarla vaginalmente, si bien no lo consiguió. Más tarde, hacia las 7:00 horas, una vecina sorprendió a la pareja y «como eran carnavales les dijo 'va, no os preocupéis chicos, seguid' y se marchó del lugar». Tras ello, al interrumpirse la relación, la mujer «no estaba ya interesada, diciéndole que podían quedar para mañana», mientras que él prefería continuar en ese momento con la relación. Finalmente, «accedió a realizarle una masturbación e incluso una felación», si bien ya no quiso continuar y decidieron interrumpirlo y hablaron de contactar al día siguiente por Instagram.

Lesiones físicas y secuelas

El hombre, dado que se apagaron las luces del portal, únicamente cogió una de las prendas que había arrojado al suelo, quedándose allí tirada una camisa. La mujer subió a su piso llorando y en estado de agitación y dijo a su hermana que habían intentado violarla. Tras acudir a comisaría a denunciar los hechos, acudió al Hospital Comarcal, donde fue diagnosticada de diferentes lesiones físicas y un trastorno por estrés postraumático. La recuperación se ha prolongado durante 107 días, con secuetas derivadas del estrés postraumático.

Pese a ello, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid no aprecia elementos suficientes para considerar que hubo una agresión sexual ni un delito de lesiones, al no haber una prueba concluyente sobre la ausencia de consentimiento al iniciar la relación o sobre el uso de violencia.

Así, la sala ha acordado absolver al procesado de los delitos de agresión sexual y de lesiones por los que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables, y declarando de oficio las costas procesales causadas. Ante la sentencia cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) en el plazo de diez días desde la última notificación.