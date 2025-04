La amenaza histórica de las 30 derrotas para el Real Valladolid

La extrema debilidad competitiva que muestra el Real Valladolid durante esta campaña puede llevarle directamente al libro de los récords negativos. Descendido virtualmente a Segunda ... como colista muy descolgado, el conjunto blanquivioleta corre riesgo de convertirse en el equipo con más partidos perdidos en toda la historia de la Primera División si no es capaz de puntuar en las ocho jornadas restantes. El Pucela acumula 22 derrotas hasta la fecha y, en el peor de los escenarios posibles, podría llegar hasta las 30, una barrera funesta que nunca se ha registrado en la élite del fútbol español.

La plusmarca negativa actual la ostenta el Sporting de Gijón, que perdió 29 de los 38 partidos que disputó en la campaña 1997-1998, un curso en el que pasaron hasta cuatro entrenadores diferentes por banquillo asturiano (Miguel Ángel Montes, Antonio Maceda, José Manuel Díaz Novoa y José Antonio Redondo). Ese Sporting ostenta múltiples récords desfavorables, entre otros el de menos puntos en una sola campaña con el formato actual (13) o el de equipo que descendió matemáticamente con mayor antelación (a falta de ocho jornadas para el final).

El Real Valladolid está obligado a puntuar para evitar el bochorno de superar al nefasto Sporting de aquel curso en lo que a derrotas se refiere. Pero hay más riesgos para el Pucela en el caso de que no logre sacar un solo punto más en las ocho jornadas restantes. Si el equipo blanquivioleta cuenta por fiascos todos los encuentros que le quedan por delante, se convertirá también en el peor conjunto de la historia en Primera División en el apartado de derrotas consecutivas

El Real Valladolid no ha perdido nunca más de seis partidos seguidos en sus temporadas en la élite, aunque esta campaña ya alcanzado una mala racha que sólo tenía el precedente del curso 1952-1953 (entonces con José Iraragorri en el banquillo). Las cinco derrotas seguidas que precipitaron el despido de Diego Cocca unidas al 7-1 que recibió Álvaro Rubio en San Mamés ante el Athletic Club igualaron el récord negativo, que no se superó gracias al empate ante Las Palmas en Zorrilla (1-1). Desde entonces, encadena cuatro partidos perdidos. Si cayese en los ocho restantes, no sólo batiría por mucho su marca como club sino que se convertiría en el peor conjunto de toda la historia de la Liga, ya que superaría las once derrotas consecutivas de Las Palmas en la temporada 1959-1960 (ocho con Marcel Domingo como técnico y tres con Luis Molowny en el banquillo canario).

Los 13 míseros puntos del Sporting en la referida campaña 1997-1998 suponen un récord negativo difícil de batir y el Pucela, con 16 ya ha superado esa frontera. Eso no obsta para que el conjunto blanquivioleta pueda aparecer en el podio de los equipos menos productivos de la historia desde que las victorias tienen valor triple. El Granada de la temporada 2016-2017 y el Córdoba de la 2014-2015 se fueron directamente al hoyo de Segunda con 20 puntos cada uno, las peores cifra del siglo XXI hasta la fecha. El Real Valladolid puede quedarse por debajo de ese número como el segundo peor equipo de la historia en Primera con el formato actual y el peor del tercer milenio. Racing (1928-1929), Arenas (1934-1934) y Celta (1943-1943) sumaron tan solo nueve puntos, pero las victorias sólo suponían dos puntos y no tres como en la actualidad.

Los goles

Las cifras de goles del conjunto blanquivioleta resultan paupérrimas (19 a favor, 69 en contra), pero no entrarán en el libro de los récords nefastos. El Logroñés del curso 1994-1995 ostenta el peor registro de tantos marcados (15) y el Lleida de la campaña 1950-1951 dejó una marca casi imposible de batir en la época actual (la friolera de 134 goles recibidos en sólo 30 partidos). Más reciente es el caso de Osasuna de la temporada 2016-2017, con 94 tantos en contra, el peor dato del siglo XXI.

En el apartado goleador, el Real Valladolid (con Paulo Pezzolano al frente) ha igualado este curso su peor castigo en Primera con el 7-0 que le endosó el Barça de Hansi Flick el pasado 31 de agosto. Los otros 7-0 de la historia en Primera llegaron ante el Real Madrid (campaña 2007-2008) y frente al Atlético de Madrid por partida doble (temporadas 1957-1958 y 1950-1951), precisamente el próximo rival al que tiene que visitar el Pucela.

La peor derrota en casa aconteció ante el FC Barcelona en el curso 1991-1992 (0-6). Los azulgrana son actualmente el equipo más goleador con diferencia en Primera (83 tantos en 30 jornadas) y visitan Zorrilla el 4 de mayo. El Real Valladolid tendrá que extremar todas las precauciones si no quiere que otro récord negativo de su historia salte por los aires.