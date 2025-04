El descrédito internacional del Real Valladolid y de Ronaldo Nazário

El fulgor mundial que Ronaldo Nazário quiso dar al Real Valladolid tras comprar el club blanquivioleta se ha transmutado en un descrédito internacional. El mismo ... club blanquivioleta que apareció en elogiosos artículos de cabeceras de la talla de 'The New York Times', 'Financial Times' o 'Sports Illustrated' es ahora pasto de artículos que recogen el fracaso del proyecto del todavía presidente y máximo accionista. A estas críticas foráneas hacia la gestión de Ronaldo en diarios de alta tirada como los ingleses 'The Guardian' o 'The Telegraph' se une la repercusión mundial que ha adquirido la reciente trifulca en el banquillo entre Luis Pérez y Juanmi Latasa. Las imágenes del lateral sevillano intentando pegar al delantero madrileño mientras era sujetado por el defensa Eray Cömert prácticamente se han viralizado en medios de Portugal, Argentina, México y, especialmente, Brasil.

El desprestigio del Real Valladolid avanza a ritmo acelerado. Si en España los nombres de Latasa y Luis Pérez fueron tendencia nacional en X durante todo el lunes, más allá de las fronteras de la piel de toro las menciones han resultado constantes. El diario portugués 'O Jogo' buscó un espacio estratégico en su contraportada en su edición en papel del lunes con el titular 'Jogadores pegam-se no banco do Valladolid' y calificó el incidente como «una escena insólita». La polémica entre los dos jugadores del Pucela también apareció el lunes en la edición impresa del argentino 'Olé', que con su particular estilo tituló «A las piñas. ¡En el banco!» con una captura de televisión en la que se ve a Luis Pérez soltando el puño hacia Latasa mientras Cömert le sujeta.

Más allá de los diarios deportivos, medios generalistas como 'The Guardian' (en su versión estadounidense de papel) y el grupo de periódicos mexicanos 'Al Día' se han hecho eco del intento de agresión en sus ediciones impresas, donde prima la selección informativa de asuntos de actualidad. Así, The Guardian publica este martes en Estados Unidos un resumen de noticias del fútbol europeo, con cinco párrafos para el incidente, en el que se recogen las disculpas conjuntas de Luis Pérez y Latasa, así como el comunicado oficial del Real Valladolid en el que se condenaba la imagen ofrecida por los futbolistas.

En las páginas web el recorrido es aún más amplio. Basten como ejemplos los artículos de 'El Gráfico' en Argentina bajo el titular «Piñas van, piñas vienen: la insólita pelea entre dos jugadores de Valladolid', de ESPN en Brasil («Time de Ronaldo se manifiesta após jogador agredir companheiro no banco durante jogo de LaLiga») o en el portal brasileño Lance! («Lateral do Valladolid agride companheiro em banco de reservas»).

Estos artículos que empañan la imagen internacional del Real Valladolid se unen a los más extensos publicados recientemente sobre la mala gestión de Ronaldo Nazário al frente del club blanquivioleta. «Ronaldo bought a football club but it has gone horribly wrong», tituló The Telegraph un largo artículo en su web firmado por Benedict J. Smith que fue distribuido posteriormente a otros diarios con una versión más condensada y titulares adaptados (el 'Sunday Independent' tituló 'How Ronaldo fell from fans' saviour to failed club owner', 'Cómo Ronaldo pasó de ser el salvador de los aficionados al dueño fallido del club y un texto más resumido apareció también en 'Sunday Life').

En el original, Smith recogía la expectación que generó la llegada de Ronaldo al Real Valladolid en septiembre de 2018 al «amargo resentimiento» actual hacia su figura, con las continuas protestas en las gradas de Zorrilla. El artículo incluye declaraciones de Arturo Posada, periodista de El Norte; Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid; y Beatriz Olandia, periodista de la Cadena Ser en Valladolid.

Puertas recuerda en el artículo de 'The Telegraph': «Al principio, Ronaldo estaba muy comprometido. Pasaba mucho tiempo aquí. Asistía a los partidos, se preocupaba por la ciudad, la afición y el ambiente del estadio. Pero en los últimos siete años, eso se ha desvanecido hasta el punto de que ya casi no viene a Valladolid (…). En estos momentos, el sentimiento entre los aficionados es de completo abandono».

Olandia profundiza en el mismo texto: «El problema es que seguimos pensando en el fútbol como en los noventa en España, donde los dueños de los clubes estaban profundamente conectados con el equipo, a veces incluso arriesgando su fortuna personal (…). Esa conexión es algo que los aficionados tienen, pero quienes invierten dinero o se arriesgan con sus inversiones en un club de fútbol como el Real Valladolid piensan de manera diferente».

El fracaso de Ronaldo al frente del Pucela llama la atención de más medios ingleses. El pasado 10 de marzo, el periodista Sid Lowe publicó en su columna semanal de 'The Guardian' otro largo artículo con el titular: «Ronaldo and Real Valladolid: with the magic gone, all that's left is a crisis», en el que también se recoge la desafección entre la hinchada blanquivioleta y el presidente, así como el desapego del máximo accionista en el día a día de la entidad, con la magia inicial desaparecida y una crisis creciente.

La imparable descomposición del Real Valladolid en sus ámbitos institucional y deportivo salta fronteras.