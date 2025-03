El desapego de Ronaldo Nazário con el Real Valladolid llega a 'The Guardian'

Arturo Posada Valladolid Martes, 11 de marzo 2025, 12:10 Comenta Compartir

Hubo un tiempo que Ronaldo Nazário paseó el nombre del Real Valladolid por medio mundo aprovechando la gran fama del exfutbolista brasileño. La camiseta del ... Pucela apareció en un partido de la NBA, en manos de jeques árabes y Ronaldo proyectó la imagen del club blanquivioleta en entrevistas en medios como 'The New York Times', 'Financial Times' o 'Sports Illustrated'. Ahora, la atención de la prensa internacional vuelve a posarse sobre el Real Valladolid para reflejar la desafección de Ronaldo con el club que preside y del que todavía es propietario. Sid Lowe, especialista en fútbol del diario británico `The Guardian', dedica su columna semanal a la «magia perdida» y la «crisis» que azota ahora al Pucela.

Lowe comienza su artículo con la visita sorpresa de Ronaldo al vestuario blanquivioleta el pasado viernes, algo «inesperado» que los jugadores «no habían visto en meses» y tampoco «creían que lo verían ahora», y cita el tuit de agradecimiento que le dedicó el propio club en X «signos de exclamación incluidos». El columnista recuerda que Ronaldo vio a su equipo en el palco en los dos primeros partidos de la temporada (Zorrilla y Bernabéu), pero luego había desparecido. «'¿Dónde está el presidente?», habían cantado los aficionados. Un día de noviembre, mientras el equipo jugaba contra el Getafe, él estaba jugando al tenis. Lo sabían porque lo había retransmitido en Twitch. Así que la semana siguiente, montaron un partido en las gradas, con raquetas de espuma gigantes que golpeaban una pelota de un lado a otro», escribe Lowe, que recuerda que Ronaldo ha presenciado «más partidos esta temporada en el Bernabéu que en el Zorrilla» porque acudió al derbi de la 'Champions' entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Y en tono irónico añade: «Tenía mejores cosas que hacer. Como acompañar a Kaká en la cancha. Y convertirse en presidente de la Federación de su país, porque había hecho un buen trabajo con su club. Y, bueno, casi cualquier otra cosa, porque estar con su equipo no es muy divertido». Lowe explica a los lectores de The Guardian que Ronaldo visitó a la plantilla del Real Valladolid el viernes, en vísperas del partido ante el Valencia «esperando que algo de su magia se contagiara», pero también destaca que «no estuvo en el palco de Mestalla para ver perder a su equipo por decimonovena vez esta temporada» ni para «consolar a Raúl Moro mientras sollozaba al término del partido». Sid Lowe recuerda que cuando Ronaldo compró el Real Valladolid en 2018 dijo que lo «normal» es que el Pucela estuviera jugando la Liga de Campeones «en cinco años», lo que generó gran expectación y disparó la ilusión colectiva. «Sin embargo, ese entusiasmo inicial se ha ido hace tiempo y Ronaldo también». «Ha habido enfrentamientos con políticos locales, protestas contra el propietario, la directiva y el director deportivo, y también ira dirigida hacia los jugadores. (…) En general, ha habido una sensación de abandono que hizo que su aparición el viernes fuera aún más inesperada. Los hombres de confianza de Ronaldo, David Espinar y Matthieu Fenaert, se han ido; cuando el nuevo director general asumió el cargo en febrero, dijo que la tarea ahora era «recuperar nuestra dignidad». Ronaldo quiere vender, y no solo porque no pueda presentarse a la presidencia de la federación brasileña mientras siga siendo el propietario. Pero cuando llegan los compradores potenciales, también se encuentran con que él desaparece; mientras tanto, él dice que nadie ha igualado su valoración». Lowe recoge en su artículo los «beneficios por ventas» obtenidos por el Real Valladolid («más de 40 millones en los últimos años») y la pregunta que se hacen los aficionados («¿para qué?» y «¿dónde ha ido a parar ese dinero?»). «Este es un club en crisis, al borde de su tercer descenso consecutivo de Liga». El periodista británico recuerda el fichaje de «Latasa por 2,5 millones de euros, el delantero que marcó tres goles en Liga en sus dos últimas temporadas» y también la celebración del ascenso con Paulo Pezzolano encabezando irónicamente «los cánticos de su propia destitución» durante los festejos, así como la llegada de Diego Cocca, «desilusionado rápidamente», un técnico al que los ocho partidos «se le hicieron largos» y que «llevaba tiempo pidiendo que lo despidieran, casi literalmente». En el largo artículo de Lowe, también aparecen las palabras del canterano Anuar Tuhami cuando habló de un Real Valladolid «sin alma» y del tuit del exalcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que aseguró que nunca había visto en su vida un Pucela con menos calidad que el actual. Lowe recuerda que Puente está «peleado» con Ronaldo, «pero eso no le hace necesariamente estar equivocado» «A veces, más allá de todo el análisis, de todo el contexto, hay algo simple: el Valladolid no es muy bueno, no es lo que parece: tiene un jugador llamado Grillitsch, que de alguna manera parece apropiado. Es el peor equipo de Primera». Lowe recuerda las palabras de Álvaro Rubio antes de medirse al Valencia, «en las que redujo sus cambios tácticos a «sacudir el árbol». «Y lo que cae es Valladolid, como tristemente parecía desde el principio. 'Veníamos con toda la ilusión del mundo», dijo Latasa. Pero ahora no hay ninguna, la magia se ha esfumado», finaliza el artículo.

