El Pucela de los canteranos se despide de Chile con otra victoria

El nuevo Real Valladolid se dio otro chute anímico a la vera de la Cordillera de los Andes y en un coliseo futbolístico, como lo ... es el Estadio Monumental de Santiago de Chile. El equipo de Guillermo Almada repitió victoria ante un 'baby' Colo-Colo, pendiente de su inmediato encuentro liguero, pero lo hizo también con un equipo lleno de jugadores canteranos a la espera de la puesta a punto de los últimos fichajes, que cerraron la gira andina sin minutos.

Como en el primer encuentro en Viña del Mar, el equipo local salió mejor. No estaba Arturo Vidal. Tampoco Vicente Pizarro. Ni Pávez, futbolistas habituales en el conjunto chileno, pero los 'juveniles' –del equipo sub-20– no desentonaron ante su gente. Suyas fueron las ocasiones en el primer cuarto de hora, en el que el Real Valladolid estuvo muy desajustado, y en el que Manley Clerveaux llegaba con peligro por la banda de Koke. Suyo fue un pase de la muerte que buscaba a Alexander Oroz, pero el balón se fue a la derecha de la meta de Guilherme, que de nuevo fue uno de los mejores del Pucela. Y no es que el portero tuviera que realizar acciones de mucho mérito, pero sí denotó, como en el primer encuentro con los chilenos, ese ordeno y mando que todo defensa necesita para crecer. Es una de las notas más positivas del viaje andino, así como la figura de Nikitscher, que a la espera de la llegada de –al menos– un central, el húngaro fue de lo más aseado de la primera mitad. Bien al corte, e, incluso, con el atrevimiento para buscar algún pase en profundidad hacia Juanmi Latasa y Marcos André.

Colo-Colo Villanueva; Campos, Guitérrez, Suárez, Rojas, Vega (Maureira, min. 63), Riquelme (Velázquez, min. 63), Marchant, Clerveaux (Vallejos, min. 81), Oroz y Cepeda. 0 - 1 Real Valladolid Guilherme (Aceves, min. 45); Koke (Alejo, min. 63), David Torres, Nikitscher, Iván Garriel; Amath (Chuki, min. 45), Juric, Alani (Maroto, min. 45), Biuk; Marcos André (Xavi Moreno, min. 77) y Latasa (Arnu, min. 63). Goles 0-1 (min. 49): Latasa cabecea a la red tras una gran asistencia de Garri desde la izquierda.

Árbitro Fernando Vejar Díez. Amonestó a los blanquivioleta Torres, Latasa, Alani y Koke. Expulsó al local Campos (min. 80) por doble amonestación.

Otros datos Partido amistoso disputado en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, dentro de los actos del Desafío Centenario Copa Jetour. En la previa se homenajeó a varias de las leyendas del club locano, entre ellos a los exblanquivioleta Pato Yáñez y Óscar Wirth. Así como en el minuto 35 al bisnieto de David Arellano, fundador del Cacique fallecido en Valladolid. Unos 10.000 espectadores.

El juego combinativo brilló por su ausencia, pese a que la posesión fue de los blanquivioleta. Las ocasiones las puso el 'Cacique', con Oroz como dolor de muelas para la defensa pucelana. Sus acciones por la derecha frenó en seco las incorporaciones de Garri, al que le cayó más de un chorreo de Guillermo Almada en la primera mitad, sobre todo por los fallos en las entregas. No fueron solo suyos, con la peor versión de Amath, desaparecido en combate, con Biuk más incisivo en el otro perfil y que se ganó seguir en el campo en la reanudación.

El técnico uruguayo repitió el 4-4-2, con André y Latasa en punta. El dibujo les gusta a ambos, con el madrileño fijando a los centrales y el brasileño más pendiente de jugar. En los primeros 45 minutos no se les vio. De hecho, el único disparo de los castellanos llegó de un disparo lejano de Alani, que se fue manso.

El primer acto, y después de que el partido se parase en el minuto 35 para rendir tributo al fundador de Colo-Colo David Arellano, con la presencia en el campo de su bisnieto, finalizó con un peligroso lanzamiento de falta justo encima de la línea de cal del área. Cepeda, discutido en los chilenos, lanzó contra la barrera y el partido se fue a los vestuarios.

En la segunda mitad, el guión cambió. También el equipo pucelano, con un triple cambio, con Chuki, Maroto y Aceves por Amath, Alani y Guilherme bajo palos.

Chuki, de dulce –tal y como terminó la pasada temporada antes de lesionarse en aquel partido de infausto recuerdo en Sevilla que certificó el descenso–, creó en dos minutos más peligro que todo el equipo en los primeros 45 minutos. Fue la antesala del gol de Latasa.

El tanto visitante llegó tras un centro medido –imposible darlo mejor– de Garriel desde la izquierda, que encontró un cabezazo también perfecto del '14' blanquivioleta. Son de esos goles que aparecían en el currículum de Latasa justo antes de firmar por el Pucela el pasado verano, y que quié sabe si comenzarán a ser habituales.

El Colo-Colo acusó el tanto, y los de Almada lo volvieron a probar por arriba, con más envergadura por parte de los atacantes visitantes. Un cabezazo tras un remato acrobático de Marcos André rozó el palo largo, y otro centro desde la derecha finalizó en los pies de Biuk, que terminó con el trallazo del croata, que detuvo el guardameta chileno.

Biuk fue de los futbolistas más incisivos, y a la espera de ver a los nuevos, parece recuperado para la causa tras la extraña cesión de la pasada temporada. Brotes verdes en un partido de hermanamiento antes de la vuelta a casa.