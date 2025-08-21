Johan Plat: «El Real Valladolid está presionando extremadamente alto»

Johan Plat, técnico del CD Castellón, ha atendido a los medios en la previa al partido en Castalia contra el Real Valladolid y ha querido ... dejar claro que espera un duelo exigente ante uno de los favoritos de la categoría. Sobre el Pucela, el neerlandés ha sido claro: «Parecieron muy fuertes la semana pasada. Han tenido una victoria muy clara, muy energética, con presión agresiva, ataques peligrosos y contraataques también. Así que sí, tenemos que estar listos, va a ser un partido difícil».

Plat ha insistido en que la clave pasará por saber responder a la intensidad del rival: «Tenemos que estar cerca, juntos, y listos para su presión. Están presionando extremadamente alto y fueron muy exitosos con eso la semana pasada. Tenemos que adaptarnos un poco en ese sentido y estar bien con el balón para tomar el control del partido».

El técnico albinegro también ha hablado del valor de Castalia: «Creo que la semana pasada ya tuvieron una previsión de lo que tenemos en Castalia. Este será el primer partido para ellos que jueguen aquí y creo que les ayudará mucho al equipo. Estamos muy emocionados por jugar aquí nuevamente y disfrutar el partido junto con los fans».

En cuanto a la preparación, Plat ha confirmado que solo Ronaldo es baja y que el resto de la plantilla está disponible. Eso sí, no ha querido dar pistas sobre el once ni sobre los posibles movimientos en el mercado: «No puedo decir que juguemos con los mismos once, por supuesto. Y tampoco puedo decir quién va a jugar por Alberto (que fue sancionado la pasada jornada con roja directa). Tenemos muchas opciones, lo veremos mañana».

El entrenador ha cerrado la comparecencia con confianza en su equipo pese a la dificultad del choque: «Como ya dije, espero un partido muy difícil contra un muy buen equipo. Muy emocionado por jugar en Castellón. Tenemos que hacer mejor las cosas que la semana pasada. Espero poder mostrar quiénes somos y qué podemos hacer».