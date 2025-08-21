El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
Johan Plat, entrenador del CD Castellón, en una rueda de prensa. CD Castellón
El rival

Johan Plat: «El Real Valladolid está presionando extremadamente alto»

El técnico del Castellón analiza al Pucela en la previa y asegura que será clave para los suyos «estar juntos y listos» para salir de la presión

Zaira Varas

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:30

Johan Plat, técnico del CD Castellón, ha atendido a los medios en la previa al partido en Castalia contra el Real Valladolid y ha querido ... dejar claro que espera un duelo exigente ante uno de los favoritos de la categoría. Sobre el Pucela, el neerlandés ha sido claro: «Parecieron muy fuertes la semana pasada. Han tenido una victoria muy clara, muy energética, con presión agresiva, ataques peligrosos y contraataques también. Así que sí, tenemos que estar listos, va a ser un partido difícil».

